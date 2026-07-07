CSIF alerta que "las altas temperaturas ponen en riesgo" al personal de lavandería del Hospital Reina Sofía de Córdoba

Archivo - El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha alertado este martes sobre "las altas temperaturas que soportan los trabajadores y las trabajadoras de la lavandería del Hospital Universitario Reina Sofía" de Córdoba, especialmente "en la denominada Zona de Sucio", por lo que el sindicato ha reclamado "la adopción urgente de medidas preventivas que garanticen su seguridad y salud".

El sindicato ha informado en una nota que este personal "desarrolla su actividad en un entorno donde confluyen maquinaria industrial, una intensa actividad física y la apertura constante de los portones destinados a la carga y descarga de ropa hospitalaria".

Estas circunstancias, según ha aclarado CSIF, "favorecen la entrada continua de aire caliente del exterior y dificultan mantener unas condiciones térmicas adecuadas, especialmente durante los episodios de calor extremo que se están registrando en Córdoba".

Además, "la centralización del lavado de ropa procedente de otros hospitales de la provincia ha incrementado notablemente la carga de trabajo y el tránsito de camiones, lo que obliga a una apertura continua de los accesos y agrava aún más la exposición del personal a las altas temperaturas".

El sindicato considera necesario que "las mediciones ambientales se realicen durante toda la jornada laboral y, especialmente, en las horas centrales del día, cuando se alcanzan las temperaturas más elevadas y las condiciones de trabajo son más exigentes".

Junto a ello, CSIF ve precisa "la implantación de soluciones técnicas que reduzcan la entrada de aire caliente en la zona de carga y descarga, mejorando el aislamiento de las instalaciones y la aplicación de un protocolo específico frente al estrés térmico, con pausas de recuperación en zonas climatizadas, hidratación suficiente y medidas organizativas".