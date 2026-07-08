CSIF-A alerta de "grave déficit organizativo" del Plan Infoca en el inicio de la campaña de alto riesgo de incendios

Imagen de archivo del incendio en el Paraje El Alamillo en Grazalema. - PLAN INFOCA

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha alertado del "grave déficit organizativo" con el que ha comenzado la campaña de alto riesgo del Plan Infoca y ha exigido a la Junta de Andalucía que complete de forma "inmediata" el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales.

Según ha informado CSIF-A en una nota, el sindicato ha calificado el comienzo de la presente campaña como "el peor y más deficiente de los últimos años con diferencia" y ha lamentado que "la gestión operativa del dispositivo está siendo "nefasta". Asimismo, ha informado de que hace tan solo unos días "el dispositivo se encontraba al 90% de los efectivos previstos".

En esta línea, el secretario general de la sección sindical de CSIF en la Agencia de Emergencias de Andalucía, Gregorio López, ha explicado que hay retenes que cuentan únicamente con tres componentes de los siete previstos, Brigadas de Refuerzo contra Incendios (Bricas) sin todos sus efectivos, puestos de vigilancia cerrados y camiones que prestan servicio con un solo bombero forestal.

Para CSIF, esta situación resulta "especialmente preocupante" al producirse en pleno período de máximo riesgo de incendios forestales, pues las carencias detectadas en todas las provincias constituyen "una amenaza para la seguridad de los bomberos forestales y para la protección del patrimonio natural andaluz". Además, López ha indicado que "parece que la Administración no aprende, o no quiere hacerlo, de un verano a otro ya que todos los años vivimos episodios de incendios forestales que nos mantienen en vilo".

Por otro lado, el sindicato ha manifestado la decisión de la Administración de recurrir al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cubrir vacantes cuando actualmente existen bomberos forestales vigilantes que cumplen con el perfil exigido, han superado las pruebas correspondientes y cuentan con la formación y la experiencia necesarias para desempeñar estas funciones. Sin embargo, ha subrayado que la Junta de Andalucía no les ofrece la posibilidad de incorporarse a los retenes, optando en algunos casos por la incorporación de personal sin experiencia, con el consiguiente riesgo que ello supone al intervenir en primera línea de fuego.

Al hilo, la organización ha expuesto que a esta problemática se suma la negativa de la Administración a autorizar movilidades por motivos de conciliación familiar para el cuidado de familiares dependiente y de hijos de menos de 12 años. Por ello, el sindicato ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo.

Por último, CSIF ha expresado su respaldo al personal del Infoca, que "en plena campaña se ven obligado a reivindicar medios suficientes y plenamente operativos, garantías de seguridad y salud laboral, respecto a su dignidad profesional, reconocimiento de su trabajo, así como una mayor transparencia y planificación por parte de la Administración".