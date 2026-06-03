CSIF alerta de la "paulatina pérdida" de médicos en Atención Primaria por "escaso atractivo" de trabajar en Andalucía

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SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado este miércoles la "paulatina pérdida" de profesionales de la Medicina de Familia y Comunitaria, así como de pediatras de Atención Primaria, en Andalucía como consecuencia de las "malas condiciones retributivas y laborales" que estos profesionales sufren dentro del sistema sanitario andaluz.

La organización sindical ha alertado de este "escaso atractivo" a tenor de los datos, que "son contundentes", pues, por ejemplo, en la última Oferta de Empleo Público celebrada en la comunidad se ofertaron 1.547 plazas de Medicina de Familia y Comunitaria a las que se presentaron 965 personas aspirantes, obteniendo plaza un total de 727, según las cifras recogidas por el sindicato en una nota.

En esa misma línea, esta misma semana se ha conocido también que, de las 62 plazas ofertadas para pediatras de Atención Primaria en Puestos de Difícil Cobertura, solo se han cubierto trece. Anteriormente, de las 125 plazas de Médico de Familia ofertadas en Puestos de Difícil Cobertura, solo 98 fueron adjudicadas.

"Es lamentable que el SAS no sea capaz de cubrir ni la mitad de las plazas de la Oferta de Empleo Público. La conclusión es muy clara: o las condiciones laborales y retributivas que ofrece el SAS son más atractivas, o el problema se perpetuará e incluso irá a más, quedando cientos de plazas sin cubrir mientras se siguen produciendo jubilaciones", ha alertado Victorino Girela, presidente del sector de Sanidad de CSIF Andalucía.

"Y por eso nos estamos quedando sin médicos. Trabajar aquí no es llamativo y eso está afectando directamente a la calidad asistencial que se ofrece a la ciudadanía", ha añadido. Este "escaso interés" en categorías indicadas por trabajar en la sanidad autonómica se ha visto refrendado también en el Acto Único Autonómico celebrado en Sevilla los días 28 y 29 de mayo, y en el que se han llevado a cabo ofertas de empleo temporal para residentes que acaban de completar su formación.

La demanda en estas dos categorías también ha sido muy baja, pues en Médico/a de Familia de Atención Primaria apenas se ha cubierto el 13,5% de las 1.042 ofertas disponibles, siendo aún más dramática la situación en Pediatra de Atención Primaria, donde solo el 2'91 % de los puestos disponibles han sido ocupados. Asimismo, el sindicato ha señalado que a dicho acto solo se podía asistir de forma presencia o delegada, un requisito que dificulta el acceso a las ofertas para muchas posibles personas aspirantes.

"Nos preguntamos por qué en 2026 no se puede acudir a un acto de esas características de forma telemática, lo que sin duda aumentaría la asistencia", se ha cuestionado el dirigente sindical. CSIF ha señalado que estos datos son la confirmación de que las condiciones ofrecidas en Andalucía a los médicos y pediatras de Atención Primaria "son, sencillamente, irrisorias".

En este sentido, el sindicato se ha referido a que estos profesionales ganan aproximadamente 9.000 euros menos al año que los médicos especialistas que trabajan a nivel hospitalario, lo que supone "un obvio agravio comparativo para profesionales de igual formación". De esta manera, "la Administración sigue fomentando el éxodo incesante de facultativos andaluces a otras comunidades autónomas con mejores condiciones salariales y laborales, o directamente a la sanidad privada", ha subrayado Girela.

En todo caso, son "muchos más" los factores que llevan a este "escaso interés" del personal facultativo por trabajar en la Atención Primaria andaluza, como, por ejemplo, "la cuestionable política de sustituciones de incapacidades y permisos retribuidos, y el lentísimo desarrollo del Pacto por la Atención Primaria, firmado en 2023, pero "aún muy lejos" de cumplirse completamente, "perpetúan la precariedad laboral de los profesionales que trabajan en este nivel asistencial", que es la puerta de entrada al sistema sanitario público.

Además, la situación es aún más compleja en las zonas de difícil cobertura, pues "el ingente número de guardias, pagadas por debajo de las horas de jornada ordinaria, los largos desplazamientos por carrera y la elevada carga asistencial y burocrática hacen que los profesionales pierdan el interés por optar a estas plazas". "No olvidemos que la competencia para hacer frente a esta situación y a la precariedad laboral en la Atención Primaria es exclusiva de la Junta de Andalucía, que debe impulsar medidas de manera urgente para acabar con este grave problema", ha concluido Girela.