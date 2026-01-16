CSIF-A anuncia el "progresivo" deterioro de la atención a la diversidad en la comunidad

CSIF-A anuncia el progresivo deterioro de la atención a la diversidad en Andalucía. - CSIF-A

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

CSIF Andalucía ha anunciado el "progresivo" deterioro de la atención a la diversidad en la comunidad y ha apuntado a "una clara insuficiencia de recursos, a ratios desbordadas y a la existencia de una imposición por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo que obliga a compartir profesionales".

Según ha explicado el sindicato en una nota, han participado este viernes en la presentación del Programa Marco Estratégico por una Educación Inclusiva en Andalucía en el seno de la Mesa de Diálogo promovida por la Confederación de Ampas de Andalucía (Codapa) en el Parlamento de Andalucía con el objetivo de "visibilizar y situar la inclusión como un pilar fundamental de la educación pública".

En esta línea, el sector autonómico de Educación ha apelado a que "damos un paso más en nuestro compromiso real con el alumnado más vulnerable y con los profesionales frente al deterioro ocasionado por las políticas de la Administración, una lamentable realidad que CSIF lleva más de una década denunciando".

Asimismo, CSIF ha lamentado que "atender a más de 40 alumnos por especialista no es inclusión, es dejar sin respuesta educativa real a cientos de niños, además de sobrecargar y frustrar al profesorado". Además, ha apuntado que "el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) ha crecido en torno a un 35% en cinco años, mientras que las plantillas de profesionales han aumentado aproximadamente un 17%, estando parte de ellas financiadas con fondos europeos que no son estructurales".

Esta cifra de 40 alumnos por especialista de Pedagogía Terapéutica (PT) o Audición y Lenguaje (AL) "está muy alejada de las recomendaciones de organismos internacionales como la Unesco, que establecen un máximo de doce alumnos por especialista y una ratio de un orientador cada 250 alumnos", ha señalado.

En este sentido, CSIF ha defendido "la necesidad de asignar a los centros recursos completos y no compartidos, de establecer ratios máximas por profesional, así como de contar con una normativa clara y actualizada". Además, ha reclamado "voluntad política, la aplicación de criterios pedagógicos y mayor inversión para que la inclusión escolar sea una realidad en los centros educativos andaluces".

Además, la Central Sindical ha reiterado su compromiso con la atención a la diversidad, que queda patente con las acciones desarrolladas en los últimos años para que esta se convierta en un derecho "efectivo".

No obstante, han subrayado que han llevado a cabo un "exhaustivo" seguimiento de los diferentes programas de apoyo y refuerzo y han manifestado "la falta de recursos de Orientación Educativa, de PT y AL, entre otros",

La organización, además, ha participado en mesas técnicas específicas sobre atención a la diversidad y ha promovido movilizaciones para reclamar más recursos, la bajada de ratios y la reducción de la burocracia, entre otras cuestiones. Asimismo, CSIF ha avisado sobre "recortes en los recursos destinados a la diversidad" y ha reclamado la "consolidación de plazas estructurales actualmente financiadas con fondos europeos".

Por otra parte, el sindicato ha suscrito acuerdos con la Administración, como el del pasado mes de julio, que posibilitan "seguir avanzando hacia la mejora de la atención a la diversidad". En cuanto al documento presentado este viernes en el Parlamento, la organización ha destacado que "señala con acierto la necesidad de revisar normativa obsoleta y de actualizar procesos"

Por otro lado, CSIF ha indicado que "la diversidad debe entenderse como riqueza y no como un obstáculo, y para ello es imprescindible que las normas, los recursos y las condiciones de los centros se ajusten a la realidad actual del alumnado".

Del mismo modo, la organización ha apuntado a "la urgencia de la atención especializada con más de 180.000 alumnos con NEAE en Andalucía", asegurando que "no podemos hablar de inclusión sin reducir ratios, sin plantillas suficientes, sin estabilidad y sin asegurar tiempos de atención adecuados, al igual que es clave reconocer nuevas necesidades derivadas de la salud mental, la ansiedad o las dificultados emocionales".

En este contexto, la Central Sindical ha mostrado su apoyo al profesorado que atiende al alumnado con NEAE, "que está preparado, comprometido y dispuesto" y ha pedido a la Administración que "asuma su responsabilidad para construir una inclusión real a base de recursos, estabilidad y respeto al trabajo docente".

Por último, CSIF ha mostrado su disposición a seguir trabajando en este espacio de diálogo con la finalidad de "garantizar una educación pública andaluza de calidad, equitativa e inclusiva para el alumnado y con condiciones dignas para los profesionales".