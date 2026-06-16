CSIF-A apunta que la caída de Adriano "colapsa la actividad judicial" y Junta aclara que es una actualización de mejoras

Imagen de archivo de una mujer delante de un ordenador. - UNSPLASH

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha señalado la "nueva caída generalizada del sistema @driano", que desde el pasado lunes, 15 de junio, está provocando "graves incidencias en juzgados y tribunales de toda Andalucía", circunstancia que "afecta al normal funcionamiento del servicio público de Justicia".

En respuesta, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha precisado a Europa Press que el pasado lunes 15 se acometieron una serie de mejoras y actualizaciones "bastante importantes que vienen pidiendo los jueces en las reuniones que han mantenido con ellos".

Tal y como ha señalado la organización sindical en una nota, dicha incidencia "está impidiendo el normal acceso a procedimiento y expedientes judiciales, lo que dificulta la práctica de diligencias y está provocando la paralización o suspensión de juicios o comparecencias".

En este sentido, fuentes de la Administración autonómica han apostillado que estas nuevas mejoras, modificaciones y nuevas prestaciones "se van incluyendo sobre la marcha" y, en consecuencia, "las vamos incorporando poco a poco", motivo por el que Adriano se "ha ralentizado".

Asimismo, el sindicato ha criticado que la mencionada situación está generando "importantes problemas" en los servicios de guardia, que afectan "incluso a actuaciones urgentes relacionadas con personas detenidas".

En esta línea, CSIF ha destacado que son los funcionarios de Justicia "quienes están evitando la paralización total" de la actividad judicial mediante el uso de medios alternativos provisionales para garantizar la atención a la ciudadanía.

En suma, el sindicato ha valorado como "inaceptable" que estas incidencias "se repitan de forma constante" mientras la Administración "continúa presentando una supuesta justicia digital", que sigue evidenciando "graves carencias en materia de estabilidad, fiabilidad y recursos tecnológicos".

Ante esta situación, CSIF ha exigido al Gobierno andaluz la "adopción inmediata" de medias que garanticen el correcto funcionamiento del sistema @driano, así como "inversiones reales" en infraestructuras tecnológicas y en la dotación de equipos informáticos adecuados para los órganos judiciales. Del mismo modo, ha reclamado transparencia sobre las causas de esta nueva incidencia y sobre las actuaciones previstas "para evitar que vuelva a repetirse".

Por su parte, la Junta ha concretado que la recuperación del programa se ha ido efectuando a partir de las 12,30 horas de este martes, 16 de junio, de "forma progresiva", al tiempo que ha estimado que en la jornada del próximo miércoles funcionará de nuevo "a pleno rendimiento".