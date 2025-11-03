CSIF se concentra este miércoles en San Telmo por el "bloqueo" a la subida salarial de los empleados públicos andaluces

Archivo - Funcionaria autonómica de registro en una sede administrativa de la Junta de Andalucía. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se movilizará este próximo miércoles 5 de noviembre ante el Palacio de San Telmo en Sevilla "en defensa de miles de empleados de Andalucía y por la mejora de los servicios públicos en la comunidad".

Bajo el lema 'Ahora más que nunca. Servicios públicos, lo primero. Tú lo merece, CSIF ha convocado una concentración a las 12,00 ante la sede del Gobierno andaluz para alertar de la situación de "bloqueo" en la que está inmersa la negociación colectiva en Andalucía, que, según sus palabras en una nota, "pone en riesgo las condiciones laborales y salariales del personal del sector público".

"La Administración andaluza y el resto de organizaciones sindicales deben asumir su responsabilidad y reactivar el diálogo para que el trabajo y compromiso del personal público se traduzcan en mejoras efectivas, que es el único objetivo de CSIF", ha señalado el presidente de la central sindical en Andalucía, Germán Girela.

Girela ha subrayado que "CSIF, como sindicato independiente, exige hechos y acuerdos reales. No podemos consentir que la falta de negociación colectiva por decisiones políticas o estratégicas perjudique, una vez más, a los empleados públicos".

La central sindical, asimismo, se ha referido al bloqueo del preacuerdo para la mejora del empleo público en Andalucía, que "frena avances esenciales e impide reconocer la dedicación de quienes sostienen los servicios públicos". En este sentido, Girela ha explicado que "tras meses de negociación y amplio consenso, no podemos dejar pasar la oportunidad de avanzar hacia una Administración más moderna, ágil y eficiente, y con empleados públicos mejor retribuidos".

El personal afectado por esta negociación, perteneciente a la Administración General de la Junta de Andalucía, a la Administración de Justicia y al Sector Público Instrumental, espera avanzar en sus derechos y retribuciones mediante la carrera profesional, la evaluación del desempeño y la actualización de convenios colectivos, por ejemplo.

CSIF Andalucía también ha explicado que la movilización convocada ante San Telmo "no es sólo por los empleados públicos, sino por la gente de Andalucía", que necesita y merece unos servicios públicos de calidad, sostenidos por profesionales reconocidos, motivados y unas condiciones justas, ya que "sin unos servicios públicos fuertes no podremos hablar de una Andalucía justa y moderna".

Por último, Girela ha exclamado que "invertir en empleo público no es un gasto, sino una inversión social y económica que repercute directamente en la igualdad, la cohesión y el bienestar de las andaluzas y andaluces".