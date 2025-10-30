CCOO y UGT piden al Gobierno regional "mejorar las condiciones" de más de 65.000 trabajadores del sector público

CCOO de Andalucía y UGT de Andalucía se concentran en el Palacio de San Telmo (Sevilla) para exigir al Gobierno andaluz que se Siente a negociar las condiciones laborales de 65.000 trabajadores del sector público andaluz. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) Andalucía y la Unión General de Trabajadores (UGT) de Andalucía se han concentrado junto a "cientos de trabajadores" del sector público andaluz este jueves, en el Palacio de San Telmo (Sevilla), para pedir al Gobierno andaluz "mejoras de las condiciones laborales y salariales" de más de 65.000 trabajadores del sector público andaluz entre personal funcionario, laboral, trabajadores de justicia y el conjunto del personal que trabaja en el sector público instrumenta.

Las reivindicaciones han estado relacionadas con conceptos como carrera profesional, subida y homologación salarial, desbloqueo de convenios colectivos, recuperación de lo perdido por los recortes o recuperar la acción social, entre otras cuestiones, según ha detallado CCOO en nota de prensa.

CCOO y la Federación de Servicios Públicos de UGT de Andalucía han señalado en la concentración, que "existía un acuerdo" que el Gobierno andaluz "propuso en el marco del diálogo social" y que, de repente, ha retirado para presentar "nuevas propuestas" en las que reduce las cantidades económicas y algunas cuestiones referentes a "mejoras en las condiciones laborales que ya se habían preacordado".

Por otro lado, los sindicatos han señalado que "estuvimos negociando hasta este miércoles, pero vemos que hay un clara actitud de inmovilismo por parte del Gobierno andaluz y por eso nos concentramos. Ya está bien de maltratar a los trabajadores del sector público que llevan 20 años sin que se mejoren sus condiciones laborales".

Asimismo, UGT-A y CCOO-A han señalado que "es hora de atender las reivindicaciones" de la parte social porque los trabajadores de los servicios públicos, que generan igualdad y seguridad a la población, claman y se merecen soluciones. Además, han resaltado que piden al Gobierno andaluz "un atisbo de racionalidad" para llegar a un acuerdo, que "lo teníamos y lo han retirado".

Las organizaciones sindicales han considerado "injustificable" la paralización por parte del Gobierno andaluz del preacuerdo por la mejora del empleo público y la prestación de servicios de calidad, en desarrollo de la Ley de Función Pública de Andalucía.

Además, han señalado que "esto supone un incumplimiento de los compromisos adquiridos y una falta de respeto hacia el trabajo desarrollado por los equipos negociadores desde principios de junio".

Por tanto, con esta movilización ambos sindicatos han reclamado "la mejora de las condiciones laborales y salariales" en conceptos como carrera profesional, subida y homologación salarial, desbloqueo de convenios colectivos, recuperación de lo perdido por los recortes o recuperar la acción social, entre otras cuestiones.

Por último, los sindicatos han mostrado "su disposición a seguir negociando" para alcanzar un acuerdo que dé respuesta a estas y a otras reivindicaciones, han señalado.