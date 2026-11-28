Archivo - Imagen de archivo de la vista exterior del Centro Penitenciario de Alcolea, en Córdoba. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

CSIF Prisiones Córdoba ha denuncia la agresión sufrida en la mañana de este sábado por una trabajadora por parte de una interna en el Centro Penitenciario de Alcolea. El sindicato ha condenado este ataque a esta profesional, que fue empujada "de manera sorpresiva" por la reclusa en el ejercicio de sus funciones.

Por parte de los trabajadores que se encontraban allí el momento de la agresión y el Jefe de Servicios han seguido el protocolo de actuación, acabando esta interna con una serie de limitaciones que fija la normativa vigente para estas situaciones y que han sido ordenadas por la Dirección del centro, según ha informado la central sindical en una nota.

Desde CSIF Prisiones Córdoba se ha solicitado el traslado inmediato de esta interna a otro establecimiento más acorde a la situación de la misma. La central sindical ha puesto a disposición de la trabajadora agredida el gabinete de CSIF Ayuda, tanto desde el punto de vista psicológico como jurídico, así como de cualquier empleado o empleada que lo necesitase. Asimismo, esta organización ha destacado la gran labor de los profesionales penitenciarios del centro al actuar para responder a la agresión.

Además, el sindicato ha vuelto a denunciar el alto número de población reclusa en el Centro Penitenciario de Alcolea, por lo que sería muy conveniente reducirla dado que la plantilla sufre una sobrecarga de trabajo por esta circunstancia y por la importante carencia de personal existente, "mientras que la secretaria general de Instituciones Penitenciarias sigue vendiendo buenismo, un mundo irreal".

CSIF ha reafirmado que la plantilla penitenciaria ya se considera agentes de la autoridad tras una negociación liderada por este sindicato, "pero no nos conformamos con esto, sino que seguiremos exigiendo y trabajando por la actualización de los medios, así como la implementación de los dispositivos TASER para casos excepcionales, reestructuración del régimen disciplinario de la población reclusa, equiparación salarial, jubilación digna, transferencias de la sanidad penitenciaria y nuevas cadencias horarias que mejoren la conciliación de la vida personal y laboral.