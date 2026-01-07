CSIF Córdoba alerta de "retrasos" en la tramitación de prestaciones por la "falta" de personal del SEPE

Archivo - Logo de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). - CSIF - Archivo

CÓRDOBA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE) en Córdoba, ha alertado este miércoles de la "alarmante situación de falta de personal que sufre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en toda la provincia", aunque "este déficit es especialmente acuciante en las comarcas del Valle del Guadiato y de los Pedroches, afectando todo ello de manera grave a la atención que se presta a la ciudadanía".

Según ha indicado CSIF en una nota, el responsable provincial del Sector de AGE del sindicato, Vidal Muñoz, ha advertido de que "las oficinas del SEPE llevan años soportando una plantilla claramente insuficiente, sin que se hayan cubierto adecuadamente las jubilaciones, las bajas y los traslados".

Según ha afirmado este representante sindical, "esta escasez de efectivos está provocando una sobrecarga de trabajo insostenible para el personal, así como importantes retrasos en la tramitación de prestaciones y subsidios de los ciudadanos que los solicitan".

El sindicato ha remarcado que la situación es "especialmente crítica en las oficinas del Norte de la provincia, donde a este déficit de personal se le suma la dispersión geográfica y a la dificultad de acceso de la población, en muchos casos envejecida y con menos recursos digitales". "Se está obligando a la ciudadanía a desplazarse largas distancias o a esperar semanas para ser atendida, algo que resulta totalmente inaceptable cuando hablamos de prestaciones básicas para poder subsistir", ha subrayado Muñoz.

A este respecto, la central sindical ha revelado que "oficinas del SEPE como la de Fuente Obejuna no cuenta actualmente con ningún profesional por una baja que no ha sido sustituida, siendo necesario que se desplace hasta allí personal desde Hinojosa del Duque. Del mismo modo, en Pozoblanco, de una plantilla formada por seis personas, tan solo dos quedarán operativas".

En este contexto, CSIF ha remarcado que el SEPE es un servicio público esencial, de modo que "esta falta de personal no solo deteriora la calidad de la atención al público, sino que también genera un fuerte desgaste entre los trabajadores y las trabajadoras, que desempeñan su labor bajo una presión constante y con medios claramente insuficientes".

Por todo ello, el sindicato ha exigido una "solución inmediata a este problema que debe pasar por el refuerzo urgente de las plantillas, la cobertura de todas las vacantes existentes y una planificación realista de los recursos humanos que garantice un servicio digno tanto para la ciudadanía cordobesa como para los profesionales del SEPE". Asimismo, Muñoz ha reclamado que "se preste una atención especial a las zonas rurales del Norte de la provincia con el fin de evitar que esta escasez de personal siga profundizando la desigualdad territorial y el abandono de los servicios públicos en estas comarcas".