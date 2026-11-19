Presentación del I Certamen el Empleado Público del Año en Córdoba. - CSIF

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

CSIF Córdoba, en colaboración con 'Diario Córdoba' y Fundación Caja Rural del Sur, ha presentado este jueves la primera edición del Certamen el Empleado Público del Año en Córdoba, una iniciativa que nace para "reconocer la trayectoria y el compromiso de aquellos empleados públicos y colectivos del sector público que destacan por su labor al servicio de la ciudadanía".

Según ha informado el sindicato en una nota, en la presentación del certamen el presidente de CSIF Córdoba, Antonio Rafael López, ha destacado la importancia de esta iniciativa para resaltar la "labor silenciosa" que desempeñan los más de 50.000 empleados públicos de la provincia, los cuales "merecen, sin lugar a dudas, la mayor de las consideraciones sociales, porque constituyen el pilar sobre el que construimos nuestro estado democrático y de bienestar".

Por su parte, el director de 'Diario Córdoba', Rafael Romero, ha destacado el tiempo en el que el periódico y CSIF llevan trabajando en este proyecto, que pretende subrayar "la importante labor diaria que realizan los empleados públicos, por lo que estos premios son un justo reconocimiento a ese esfuerzo y buen hacer".

Finalmente, la responsable de la Fundación Caja Rural del Sur en Córdoba María Dolores Moreno ha señalado que para la entidad es una "satisfacción" respaldar un certamen que comparte plenamente su propósito, el de "reconocer a las personas y colectivos que, desde el servicio público, contribuyen cada día al bienestar y al progreso de nuestra sociedad".

El certamen se estructura en siete categorías: Educación, Sanidad, Justicia, Seguridad y Emergencias, Administración General, Otros servicios públicos y Colectivos. Las personas interesadas pueden presentar candidaturas en cualquiera de las categorías hasta el próximo 17 de diciembre.

Para ello, deberán exponer los méritos de ese candidato o colectivo en los últimos 12 meses, ya sea por haber prestado un servicio público extraordinario, haber contribuido a la mejora de la calidad del servicio que recibe la ciudadanía o haber aplicado prácticas de excelencia en el desempeño de su labor.

Tras la presentación de las candidaturas, un jurado integrado por CSIF y las entidades colaboradoras del certamen seleccionará tres finalistas por categoría. En total, serán 21 los profesionales elegidos. La ciudadanía podrá votar a su candidato o colectivo favorito entre el 15 de enero y el 15 de febrero de 2027.

Una vez finalizado el plazo de votación, las personas y el colectivo ganadores se darán a conocer en una gala especial, con homenaje a todos los finalistas. La cita tendrá lugar a principios de marzo, en un espacio emblemático de Córdoba. Las personas interesadas pueden presentar las candidaturas a través del siguiente enlace: 'https://cutt.ly/LySi6jaA'.