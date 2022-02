CSIF critica que Junta "todavía desconoce" qué plazas estabilizará en la OEP que tiene que aprobar antes del 1 de junio

SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha criticado este martes que la Junta de Andalucía "todavía desconoce" qué plazas va a estabilizar en la oferta de empleo público (OEP) que por obligación legal tendrá que aprobar antes del 1 de junio.

El sindicato ha realizado "varias consultas" a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior y "han sido rechazadas", lo cual constituye "una falta de transparencia inaceptable", según ha puesto de relieve el presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF, José Manuel Dorado.

El sindicato ha recordado a través de un comunicado que solicitó el 3 de enero los códigos de plazas de personal funcionario interino, personal laboral temporal y personal indefinido no fijo por sentencia judicial afectadas por la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público, referente a la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración.

En esta línea, la organización ha apuntado que la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública no admitió las consultas y alegó que esos datos no figuran "en ningún documento preexistente" y que la Ley 20/2021 entró en vigor el pasado 30 de diciembre, con lo que "no ha existido margen temporal para comenzar los trabajos de identificación de las plazas que podrían cumplir los requisitos", según la Administración.

Dorado ha explicado que el problema obredece al "déficit de plantilla" tanto en la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública como en el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP). "Son los dos pulmones de la Junta en materia de selección y organización de personal y por tanto son fundamentales para que la Administración funcione y preste un servicio de calidad a la ciudadanía", ha remarcado el responsable de CSIF-A, quien ha lamentado "la falta de compromiso de la Consejería en dotar estos servicios con el personal suficiente".

CSIF-A ha afeado el rechazo de la Junta a su petición de información y considera que "la falta de transparencia en la realización de estos procesos aumenta la inseguridad jurídica y la incertidumbre del personal afectado". En este sentido, el presidente del sector de AGJA ha asegurado que "la Administración ha tenido tiempo suficiente para conocer el estado actual de sus plantillas de personal, ya que este asunto viene coleando desde la convocatoria de la OEP 2017-2019 de estabilización", concluyendo que "es incomprensible que no tenga identificadas las plazas que hay en abuso de la temporalidad".