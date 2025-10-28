CSIF critica que los planes de choque de la Junta para el cribado del cáncer de mama, colon y cérvix son "una quimera"

Archivo - Imagen de archivo del presidente del Sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela. - CSIF - Archivo

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha criticado este martes que los planes de choque para el cribado del cáncer de mama, de colon y de cérvix anunciados por la Junta de Andalucía son "una quimera" y ha exigido a la Administración a que "mire de frente la realidad de la sanidad pública andaluza, cada vez más debilitada".

Según ha detallado el sindicato en una nota, el sector de Sanidad de CSIF Andalucía ha mostrado su apoyo a las mujeres afectadas por los errores en el plan de cribado y ha pedido a la Administración que ponga fin "de una vez por todas a un mal endémico del sistema sanitario público como es la fuga de talento", derivada de la "mala gestión por parte de la Administración".

En este sentido, el presidente del sector de sanidad de CSIF en Andalucía, Victorino Girela, se ha referido a la "ilusoria intención" de la Consejería de Sanidad de contar, "por arte de magia y en un período exprés", con cientos de profesionales para "enmendar errores continuados en el tiempo".

Al hilo, ha reclamado "medidas estructurales en vez de parches temporales" que no contemplan una realidad "como es la falta de personal" a causa de las "malas condiciones laborales y salariales que se ofrecen" y ha afeado que la Junta destine recursos "a conciertos con entidades privadas" para realizar pruebas diagnósticas "en vez de reforzar el servicio público".

En concreto, sobre la crisis por los fallos en el cribado del cáncer de mama, CSIF ha defendido que la Administración debe realizar un "análisis exhaustivo" de lo que ha ocurrido y "ser totalmente transparente" con la ciudadanía, las organizaciones sindicales y a las asociaciones de pacientes.

Asimismo, ha solicitado que cualquier responsabilidad derivada de los errores en el programa de cribado "sea asumida por la Administración" y se evalúen "compensaciones o indemnizaciones" al respecto.

Por ello, Girela se ha referido a una medida propuesta por el sindicato como es el "establecimiento de un plazo temporal máximo para la comunicación de los resultados de un cribado", con el objetivo de "reducir la incertidumbre", así como a la posibilidad de que los usuarios puedan reclamar los resultados a través de su médico de familia si pasado el tiempo no se ha recibido comunicación alguna.

Además, el sindicato ha reconocido su "perplejidad" por la rapidez de la Consejería de Sanidad para anunciar unas medidas que, sin embargo, hasta el momento no se contemplaban.

Por ello, CSIF ha exigido el "cumplimiento inmediato" del Pacto para la mejora de la Atención Primaria, firmado en 2023 y pendiente de su ejecución "por la dejadez de una Administración que hasta el momento no ha creído necesario insuflar aire a un sistema sanitario en estado crítico".

Según Girela, no se puede consentir "que se ponga en tela de juicio la credibilidad de un sistema sanitario que se cae a pedazos" y cuyo sostén son "el compromiso y la profesionalidad de lo trabajadores".

Finalmente, el sindicato ha lamentado que la Consejería haya tenido que esperar "a que se desate la tormenta para cambiar de actitud por sus graves errores, años de soberbia y gestión economicista", y han insistido en que "llega el momento de pasar a los hechos".