CSIF-A critica el "volantazo" en el Estatuto Marco y exige la reclasificación de técnicos medios y superiores

Médicos y facultativos en una protesta por el Estatuto Marco. - Alberto Ortega - Europa Press

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado el "volantazo" dado por el Gobierno central en la negociación del futuro Estatuto Marco al enviar a Consejo de Gobierno y posterior trámite parlamentario un documento "diferente" al que meses atrás "se pactó" entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales.

"Se trata de una deslealtad a la negociación y una traición a miles de profesionales que no vamos a tolerar", ha señalado Victorino Girela, presidente de CSIF Sanidad Andalucía, en alusión, entre otros asuntos, a la falta de financiación para la reclasificación de los profesionales, lo que "deja en agua de borrajas el compromiso que el Gobierno central había adquirido con los representantes de los profesionales de la sanidad".

Por ello, la central sindical ha anunciado en una nota de prensa "cuantas movilizaciones y acciones sean necesarias para hacer ver al Gobierno este gravísimo error". El objetivo de dichas protestas no será otro que visibilizar la "traición" del Gobierno a los profesionales.

"Por mucho que la reclasificación aparezca en el borrador del Estatuto Marco, si en esta fase ha sido capaz de modificar el texto, excluyendo todo lo referente a jubilación, intuimos que la negociación posterior de las retribuciones que deben acompañar a esta clasificación va a llevar al mismo camino, es una tomadura de pelo", ha explicado Girela, subrayando que "pensar que esa supuesta subida de nivel para los profesionales es suficiente sin que vaya aparejada de un reconocimiento económico es, simple y llanamente, una estafa".

En este sentido, el dirigente sindical ha lamentado "este paso en falso del Gobierno", que, además, "es especialmente lesivo para algunos grupos profesionales, como los técnicos superiores y los técnicos medios, además de no adaptar las retribuciones a la especial exigencia de responsabilidad y formación post-Bolonia que se da en los profesionales de la sanidad".

Los técnicos medios y superiores sanitarios llevan siendo "injustamente tratados" desde el año 2007, cuando el Estatuto Básico del Empleado Público reguló en su artículo 76 la nueva clasificación de los grupos profesionales. A pesar de que desde entonces la Administración ha venido dando largas a su subida de nivel, sí exige la titulación para poder acceder a la categoría profesional, aunque no la reconozca a efectos retributivos.

"Es una injusticia enorme y, por ello, el paso de los técnicos superiores al grupo B y de los técnicos medios al grupo C1 de retribuciones es una más que necesaria reivindicación por la que CSIF va a seguir peleando cuando y donde sea como hasta ahora", ha explicado Girela.

Asimismo, CSIF ha recordado que lleva años implicado en varios frentes con el objetivo de conseguir esta reclasificación. Los mismos incluyen la Mesa General de Función Pública, la Mesa del Ámbito de Sanidad, la reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y diferentes acciones ante el Ministerio de Sanidad y también en el ámbito europeo.

A partir de ese momento, el sindicato ha trabajado "con compromiso y determinación" en la búsqueda de este objetivo. La reclamación del grado universitario para los técnicos superiores sanitarios (posteriormente apoyada por el Congreso de los Diputados) y la defensa ante la Unión Europea del derecho de estos a que su título sea reconocido a nivel comunitario (solicitud admitida por Bruselas en 2024) también forman parte de la hoja de ruta de CSIF, así como la petición al Ministerio de Sanidad de la activación de grupos de trabajo destinados a actualizar las funciones de las y los técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).

De igual manera, el sindicato ha hecho aportaciones durante la reforma de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, pidiendo reconocer de forma efectiva a los técnicos superiores sanitarios y técnicos medios sanitarios como profesión sanitaria de pleno derecho por su papel esencial en procesos diagnósticos, terapéuticos y de cuidados. CSIF también ha llevado a cabo varias movilizaciones ante el Ministerio de Sanidad y diferentes reclamaciones por vía judicial.

"Así lleva siendo casi dos décadas, sea el Gobierno del color que sea, y ahora el actual ha vuelto a decepcionar a los trabajadores, motivo por el que el sindicato volverá a salir a la calle en los próximos meses y ahí seguirá hasta conseguir paliar esta deuda histórica con varios colectivos fundamentales para el correcto funcionamiento de la sanidad pública", ha concluido Girela.