CSIF-A destaca el avance que supone la puesta en marcha de la carrera horizontal para el personal laboral de la Junta

Archivo - Imagen de funcionarios en Torre Triana, edifico que alberga un par de consejerías de la Junta de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha valorado este lunes como "muy positiva" la puesta en marcha de la carrera horizontal para el personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA), "un avance importante" en el reconocimiento de los derechos profesionales y retributivos del colectivo.

El sindicato firmó el acuerdo parcial sobre carrera horizontal el pasado 6 de noviembre en el seno de la Comisión Negociadora del VII Convenio Colectivo del personal laboral de la AGJA. Se trata de una medida que permitirá progresar profesionalmente y mejorar las condiciones económicas de alrededor de 22.000 profesionales sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, ha detallado CSIF en una nota.

"Este acuerdo supone un paso significativo para dignificar y reconocer la labor que desempeñan estos trabajadores y trabajadoras, al establecer un sistema que tiene en cuenta su experiencia, los años de servicio y el desarrollo de su trayectoria profesional", ha señalado la presidenta de CSIF AGJA Andalucía, Isabel Pacheco. En este sentido, la responsable sindical ha subrayado la importancia de que la negociación colectiva se traduzca en mejoras concretas para las condiciones laborales de la plantilla.

Asimismo, CSIF ha informado de que el personal laboral de la Junta de Andalucía podrá participar desde el 9 y hasta el 20 de noviembre, inclusive, en el procedimiento de encuadramiento inicial, que tendrá carácter único y extraordinario.

El sindicato ha explicado que "todo el personal que se encuentre en servicio activo podrá solicitar el encuadramiento inicial, mientras que quienes no estén en dicha situación podrán hacerlo una vez que se produzca su reingreso". También ha destacado que "se reconocerá la carrera profesional de todo el personal, incluido el temporal, y se tendrán en cuenta los años de servicio acumulados".

Con el encuadramiento inicial extraordinario se evita que el personal laboral tenga que empezar de cero en su carrera horizontal y se permite reconocer su trayectoria hasta el 31 de diciembre de 2025. Tal y como figura en el acuerdo suscrito con la Administración, la carrera horizontal del personal laboral se articula en seis tramos (del I al VI), vinculados al tiempo de permanencia en el grupo profesional.

Los períodos exigidos son de tres años para los dos primeros tramos (I y II), de cuatro años para el III y el IV, de cinco años para el V y de seis años para el tramo VI. Estos períodos no se corresponden con la antigüedad total de la persona trabajadora, sino con su permanencia en el grupo en cuestión, con independencia de que los servicios se hayan prestado en el mismo o en distintos puestos de trabajo y del carácter de la ocupación.

Asimismo, el acuerdo contempla el reconocimiento de distintos períodos y servicios computables para el encuadramiento, entre ellos los relativos a excedencias, permisos, incapacidad temporal y representación sindical, además de otros supuestos recogidos en el texto y sus anexos.

En cuanto a las consecuencias económicas, el complemento de carrera horizontal correspondiente al encuadramiento inicial tendrá efectos desde el 1 de enero de 2026. El acuerdo establece también un calendario de implantación progresiva para el período 2026-2028. El reconocimiento de cada tramo conllevará la percepción mensual de un complemento de carrera profesional, cuya cuantía anual será igual para todo el personal del mismo grupo que tenga reconocido el mismo nivel.

Las cantidades establecidas, que son consolidables, oscilan entre los 310,46 euros anuales del tramo I del grupo V y los 2.613,60 euros del tramo VI del grupo I. Por otra parte, el acuerdo contempla un acceso extraordinario que permitirá acceder directamente a los tramos V o VI con posterioridad al encuadramiento inicial y siempre que se cumplan los requisitos específicos establecidos.