CSIF estima que la plantilla del Infoca se reducirá un 40% y pide un dispositivo operativo todo el año

Efectivos del Infoca, durante labores de extinción de un incendio. Imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha alertado de que la plantilla del Infoca se reducirá aproximadamente un 40% una vez finalice el período de alto riesgo de incendios forestales, previsto para el 15 de octubre. Además, ha reclamado a la Junta de Andalucía que garantice una capacidad operativa suficiente durante todo el año.

Según ha informado CSIF en una nota, el sindicato ha considerado "especialmente preocupante" que esta reducción de efectivos se produzca tras una campaña "con evidentes problemas de cobertura de personal", tal y como ha señalado el secretario general de CSIF en la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), Gregorio López. El responsable sindical ha recordado que CSIF ha denunciado en varias ocasiones durante este verano que el dispositivo ha operado sin que lleguen a cubrirse todos los puestos.

En este sentido, "más de 250 bomberos forestales han estado pendientes de contratación en distintos momentos de la campaña, a lo que se suma retenes incompletos, vehículos contra incendios con un único bombero forestal conductor, déficit de personal en determinadas unidades Brica y puestos de vigilancia sin cubrir", ha explicado López.

De este modo, "estas situaciones reducen la capacidad operativa del dispositivo y provocan mayor presión de trabajo a los profesionales disponibles, además de incrementar su vulnerabilidad ante posibles peligros", ha señalado.

Al hilo, CSIF ha considerado necesario realizar "cuanto antes" un balance real de la campaña 2026, "pero no únicamente desde las cifras globales de inversión y medios anunciados por la Administración, sino desde la situación efectiva de las unidades que han tenido que intervenir sobre el terreno". Porque "las inversiones en medios materiales no equivalen a mayor capacidad operativa si no se acompañan de los profesionales necesarios", ha añadido. Además, "el balance debe servir para corregir deficiencias y para preparar desde ya la campaña de 2027", ha expuesto.

Asimismo, "la prevención y la operatividad del dispositivo no pueden plantearse exclusivamente en función de una campaña estacional". De ahí que el sindicato haya reclamado la cobertura de vacantes y bajas, una planificación anticipada de las contrataciones y agilizar las Ofertas de Empleo Público (OEP) y los procesos de selección pendientes para evitar que el agotamiento de las bolsas vuelva a dejar al dispositivo sin capacidad de respuesta para cubrir las vacantes.

Además, la Central Sindical ha reclamado que se garantice la formación y adaptación necesarias del personal de nueva incorporación. De igual manera, ha exigido dotaciones completas en retenes, vehículo contra incendios, Brica y puestos de vigilancia, así como la revisión de vehículos, equipos de protección, comunicaciones e instalaciones.

Al respecto, López ha apuntado que "no podemos esperar nuevamente a mayo o junio para intentar solucionar las carencias". Y, que "la próxima campaña debe empezar a planificarse ahora, aprovechando los meses de menor riesgo para resolver las necesidades de personal, formación, mantenimiento y prevención".

CSIF considera que "los incendios se apagan en invierno" y ha solicitado ampliar a 12 meses la cobertura de los bomberos forestales vigilantes y teleoperadores, ahora personal fijo discontinuo. "Una medida que permitiría aprovechar de forma estable unos recursos humanos que ya forman parte estructural del Infoca y reforzar la capacidad operativa todo el año". Así, "la emergencia no empieza el 1 de junio y tampoco termina el 15 de octubre".

Por último, el sindicato ha reconocido el compromiso y la profesionalidad de la plantilla del Infoca durante una campaña de "máxima exigencia", pero ha considerado que "el esfuerzo de los trabajadores no puede seguir compensando las carencias estructurales del dispositivo". Por tanto, "ellos han cumplido, ahora le toca a la Administración cumplir con ellos", ha concluido.