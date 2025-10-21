CSIF exige a Junta el cumplimiento "inmediato" de los pactos para mejorar la Atención Primaria y la Carrera Profesional

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (2i), durante la reunión con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Sección Servicios Sociosanitarios. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector de Sanidad de CSIF Andalucía ha reclamado al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, el cumplimiento "inmediato" de los pactos para la mejora de la Atención Primaria y el de Carrera Profesional.

Así lo ha trasladado el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela, tras la reunión mantenida este martes con el propio consejero; el director general de Personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Luis Sedeño; representantes de la Unión General de Trabajadores (UGT), como Antonio Macías, y la vicepresidenta del sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Carmen Jiménez.

CSIF ha valorado de manera positiva la "actitud dialogante" que ha mostrado Sanz en sus primeros días en el cargo, a diferencia de la mostrada por la Consejería durante el último año, cuando "la comunicación fue harto compleja". "Se trata de un buen punto de partida que, sin embargo, no puede quedarse ahí y esperamos que se refleje en adelante en la negociación", ha subrayado Girela.

En esta línea, el sindicato ha instado al consejero a realizar una "decidida" por la sanidad pública, advirtiendo de la "premura" con la que deben abordarse numerosos problemas que mantienen al sistema sanitario andaluz en una situación "delicada".

"Es necesario reforzar el sistema en muchos ámbitos", ha señalado Girela, quien también ha trasladado al consejero la necesidad de impulsar el Pacto por la Atención Primaria, "una medida muy necesaria para conseguir la necesaria evolución de la que es la puerta de entrada al sistema".

El acuerdo fue firmado en 2023 y, aunque algunas de sus medidas ya han comenzado a implementarse, "se sigue muy lejos de lograr el cumplimiento definitivo del mismo, con los plazos ya totalmente expirados en la mayoría de los puntos del pacto, que afecta a decenas de categorías", ha subayado. Por ello, CSIF ha instado al consejero a que "se ponga manos a la obra para lograr, cuanto antes, el total cumplimiento de dicho acuerdo".

Asimismo, el sindicato ha recordado la necesidad de adoptar medidas que permitan retener y recuperar el talento sanitario andaluz. "Urge dar los pasos que fidelicen a los profesionales de la sanidad andaluza, hecho que pasa sin duda por mejoras salariales y de las condiciones laborales, eliminar los agravios comparativos que afectan a no pocas categorías y conseguir que Andalucía logre una equiparación retributiva con el resto de comunidades autónomas, una cuestión que actualmente se encuentra muy lejos", ha revelado Girela.

Por ello, CSIF ha urgido a Sanz a promover, "cuanto antes", el desarrollo del Pacto por la Carrera Profesional de 2023, firmado en su día por el gobierno de Juanma Moreno. CSIF ha recordado al nuevo consejero de Sanidad que dicho compromiso fue adquirido con los agentes sociales hace más de dos años y que su puesta en marcha "resulta muy necesaria para el reconocimiento de cientos de miles de trabajadores de la sanidad andaluza".

Por último, CSIF ha destacado la nueva predisposición de la Junta de Andalucía a "recobrar" la comunicación "perdida" con los sindicatos, pero ha exhortado a Sanz a "dar los pasos necesarios para sacar a la sanidad autonómica de su actual situación de bloqueo e, incluso, involución". "Es necesario trabajar para reconstruir la confianza de la ciudadanía en el sistema sanitario público y para que el propio personal del SAS recupere el sentimiento de pertenencia al mismo", ha concluido Girela.