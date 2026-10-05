CSIF-A exige una nueva fecha concreta para culminar la tramitación del Decreto de Teletrabajo

Archivo - Imagen de archivo de teletrabajo. - EDUARDI PARRA/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reprochado a la Junta de Andalucía su "incumplimiento" del compromiso de aprobar antes del 30 de septiembre el nuevo Decreto de Teletrabajo para el personal de la Administración General y ha exigido una nueva fecha concreta.

Según ha precisado el sindicato en una nota, suscribieron el pasado 21 de abril un pacto en el que se establecía el último día de septiembre como fecha tope para aprobar dicho decreto, al mismo tiempo que se contemplaba la implantación de un marco provisional de aplicación homogénea del teletrabajo hasta la entrada en vigor de la nueva regulación.

En este sentido, la Central Sindical ha señalado que la reciente aprobación de la Circular 1/2026, por la que se establecen criterios homogéneos para la prestación de la jornada laboral en modalidad de teletrabajo, "constituye una regulación provisional que no puede sustituir ni justificar el incumplimiento del compromiso adquirido para aprobar el nuevo decreto".

Para CSIF, una vez finalizado el plazo comprometido sin que se haya aprobado y aplicado el decreto, la Administración debe explicar "cuál es el estado real de su situación, qué actuaciones permanecen pendientes y cuándo prevé culminar activamente el procedimiento".

Asimismo, el sindicato ha considerado que "no es suficiente con alegar la existencia de trámites administrativos pendientes, sino que es necesario establecer una nueva fecha cierta y con compromisos concretos y verificables que permitan garantizar que la nueva regulación se aplica sin más demoras".

Asimismo, el sindicato ha exigido a la Junta que, además de establecer una nueva fecha concreta y cierta, esta se acompañe de un calendario de los trámites pendientes "y de nuevos compromisos que puedan ser objeto de seguimiento y verificación".

CSIF ha reclamado que este nuevo compromiso se cumpla y que no vuelvan a producirse retrasos en la aprobación de una regulación que considera "largamente demandada por el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía y que permitirá avanzar hacia una Administración más moderna, flexible y eficiente, así como mejorar la conciliación de la vida laboral y personal de las empleadas y empleados públicos".

En contexto, la Central Sindical ha abundado en que que ya criticó esta "falta de compromiso" del Gobierno andaluz a finales del pasado agosto cuando el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, expresó públicamente que el nuevo Decreto de Teletrabajo "no estaría aprobado en el plazo inicialmente pactado, sin que previamente esta circunstancia hubiera sido comunicada a las organizaciones sindicales que participaron en la negociación y con las que suscribió el pacto en el mes de abril".

En suma, el sindicato ha advertido de que, si la Administración autonómica no atiene su requerimiento, adoptará "las medidas que considere oportunas en defensa de los derechos de las empleadas y empleados públicos".