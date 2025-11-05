CSIF-A exige el paso de los celadores al grupo C2 de retribuciones y una actualización "inmediata" de sus funciones

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha exigido este miércoles con motivo del Día del Celador la "inmediata" reclasificación profesional al grupo C2 de esta categoría. Dicho colectivo está formado por casi 5.700 trabajadores, pero, sin embargo, "no ostenta el reconocimiento social y profesional que debería".

Por ello, CSIF ha reclamado en una nota de prensa el reconocimiento de estos profesionales como personal sanitario a fin de "aumentar una necesaria dignificación" que pasa por "una mejora de sus condiciones laborales y retributivas". Se hace necesario, sostiene CSIF, que "el SAS ajuste su oferta de empleo y la haga acorde a las necesidades reales a través de plantillas más justas tanto en la Atención Primaria como en la hospitalaria".

Asimismo, ha reclamado que, tanto para ésta como para otras categorías, el Complemento al Rendimiento Profesional (CRP) pase a formar parte de la masa salarial fija, medida "históricamente" demandada por CSIF y que "evitaría que dicha retribución siga siendo tan poco transparente como hasta ahora, cuando viene quedando en manos de la Administración que, cada año, no justifica de forma clara la cantidad que decide abonar a cada profesional".

El sindicato ha recordado también que estará "vigilante" para que el proceso de acceso de los celadores a niveles superiores de carrera profesional se realice de forma "justa" y lo haga beneficiando al mayor número de trabajadores posibles. Por otro lado, CSIF ha reclamado también al Ministerio de Sanidad la actualización de funciones del colectivo.

Las mismas se recogen actualmente en el Estatuto de Personal no Sanitario al Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, que data del año 1971, por lo que se encuentran obsoletas y resultan discriminatorias y sexistas. Es por ello que el sindicato ha reclamado la implementación de un mapa de competencias para celadores "actualizado y real", muy especialmente en unidades específicas como pueden ser quirófano, UCI y diálisis, entre otras.

En esa línea, la organización ha exigido "mejores incentivos económicos, acordes a la penosidad que conlleva el trabajo de estos profesionales". CSIF ha pedido, por último, mejoras en la evaluación de los puestos de trabajo acordes a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, recordando que la profesión de celador sufre "una gran cantidad de lesiones músculo-esqueléticas" y precisa de herramientas de trabajo ergonómicas que prevengan dichos daños. Finalmente, el sindicato ha insistido en su demanda de la creación de un Módulo de Grado Medio de Formación Profesional para dotar al colectivo de una competencia de Nivel 2, lo que posibilitaría su inclusión en la Familia Profesional Sanitaria.