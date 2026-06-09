CSIF-A exige "soluciones reales" ante calor en aulas: "Buena parte de centros educativos públicos no están preparados"

Archivo - Aula de un colegio de Torremolinos (Málaga). - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS - Archivo

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la educación pública andaluza, ha exigido a la Junta de Andalucía "soluciones reales" ante el calor en las aulas por las altas temperaturas propias de estas fechas en la comunidad. Así, el sindicato ha recriminado una realidad "que se repite curso tras curso", puesto que "buena parte de los centros educativos públicos no están preparados para afrontar episodios de calor cada vez más tempranos, intensos y prolongados".

El sector de Educación de CSIF Andalucía ha indicado que esta situación afecta directamente a las condiciones laborales del profesorado y del resto de profesionales que desarrollan su trabajo en los centros educativos, así como al "bienestar, la salud y el aprendizaje del alumnado", según ha precisado el sindicato en una nota.

Aunque la Administración andaluza dispone de protocolos e instrucciones para actuar ante olas de calor o altas temperaturas, CSIF ha considerado que estas herramientas "no pueden convertirse en la principal respuesta frente a un problema de carácter estructural".

"No basta con pedir a los centros que adapten horarios, reorganicen actividades o busquen espacios más frescos. Los equipos directivos y el profesorado no pueden asumir en solitario la gestión de una situación que requiere inversiones, planificación e infraestructuras adecuadas", ha señalado la presidente de CSIF Educación Andalucía, Elena García.

En esta línea, la Central Sindical ha insistido en que el calor en las aulas ha dejado de ser una "circunstancia excepcional" limitada a los últimos días de junio o a comienzos de septiembre. Así, los efectos del cambio climático están provocando que las altas temperaturas se adelanten cada vez más y coincidan con períodos lectivos ordinarios.

Al hilo, García ha advertido de que las consecuencias "van mucho más allá de la incomodidad" y que las altas temperaturas repercuten "en la concentración, el rendimiento académico, la salud laboral y la atención al alumnado más vulnerable".

En este sentido, ha criticado que la normativa actual sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo establece que las condiciones ambientales no deben suponer un riesgo para la seguridad y salud y fija una temperatura comprendida entre los 17 y los 27 grados centígrados para los trabajos sedentarios.

Asimismo, CSIF ha lamentado que, seis años después de la aprobación de la Ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces, no se haya puesto "ni la primera piedra sobre la misma".

"Las actuaciones que se están llevando a cabo son insuficientes y desiguales, tan solo un once por ciento de los centros andaluces cuenta con sistemas de bioclimatización", ha señalado García. De este modo, la Central Sindical ha considerado como "imprescindible" acelerar las actuaciones pendientes y dotar a los más de 4.000 centros educativos públicos de la comunidad de soluciones permanentes "que permitan garantizar unas condiciones adecuadas para enseñar y aprender".

Ante posibles episodios de altas temperaturas en los próximos días, CSIF ha reclamado a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que garantice la correcta aplicación de las Instrucciones de 5 de mayo de 2023 y del Protocolo General de Actuación ante Olas de Calor y Altas Temperaturas Excepcionales, "facilitando a los centros todos los recursos necesarios para su cumplimiento".Asimismo, el sindicato ha exigido "planificación, financiación suficiente y ágil ejecución" que permita resolver una problemática "que afecta cada año a alumnado, docentes y trabajadores de la enseñanza pública andaluza".

"Los protocolos son necesarios para gestionar situaciones puntuales, pero no pueden sustituir las inversiones que requieren nuestros centros educativos. El calor en las aulas no es una anécdota, sino un problema educativo, laboral y de salud pública que exige respuestas inmediatas y soluciones definitivas", ha concluido García.