CSIF Granada dice que una media de cuatro tratamientos oncológicos son pospuestos cada día en el Virgen de las Nieves

Archivo - Puerta de entrada al Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN) - HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES - Archivo

GRANADA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada, ha asegurado que, como media, cada día se posponen cuatro tratamientos oncológicos en el Hospital Universitarios Virgen de las Nieves.

Se trata, según señala el sindicato en un comunicado, de una de las consecuencias de la "preocupante" situación que atraviesa el centro hospitalario ubicado en la capital granadina "ante el déficit estructural de personal en distintas categorías y servicios y que está afectando de forma directa a la calidad asistencial y a las condiciones de trabajo de los profesionales".

La responsable de Sanidad de CSIF Granada, Matilde Núñez, ha indicado que la insuficiencia de personal sanitario y administrativo "está provocando una sobrecarga sin precedentes, un aumento de los tiempos de espera y una mayor presión sobre una plantilla que, ya de por sí, trabaja al límite de sus posibilidades".

"Los profesionales vienen denunciando que la Dirección Gerencia alude la cobertura de las bajas por incapacidad temporal, reducciones de jornada, permisos retribuidos y vacantes estructurales alegando necesidades del servicio", señala Núñez.

El Sector de Sanidad de CSIF Granada subraya que la situación es compleja en determinados servicios, como en el hospital de día de oncología, "donde se posponen una media de cuatro tratamientos oncológicos por día debido a la falta de enfermeras en la unidad, cuando estos tratamientos tienen una efectividad tiempo-dependiente y están muy ajustados en fechas".

Además, Núñez ha subrayado que el déficit de plantilla también afecta a otras áreas como las consultas externas de oncohematología, donde el sindicato lleva más de un año reclamando a la Dirección del hospital más efectivos de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) y de Administración ya que durante el turno de tarde se pasa consulta sin la presencia de estos profesionales, demorando y acumulando la citación de todos los pacientes al turno de mañana.

De igual modo, y según señalan desde CSIF, "se ha tomado como norma abrir las secretarías media mañana y hacer que un mismo administrativo se haga cargo de varias al mismo tiempo".

La responsable sindical ha denunciado también la falta de personal entre el colectivo de celadores "hasta el punto de que algunos profesionales acumulan un exceso de jornada de más de 200 horas anuales".

En este sentido, Núñez ha alertado que "se está dejando un día a la semana sin celador a la Comunidad Terapéutica de Salud Mental", una unidad donde la figura del celador es imprescindible, y que "a diario faltan en el hospital hasta 15 o 16 celadores, haciendo que la desconexión digital de los que están en activo sea nula, al ser requeridos constantemente para realizar los turnos que faltan, o que un solo celador tenga que atender varios servicios, portando hasta tres teléfonos con múltiples demandas, algunas con bastante premura, imposibles de asistir a la vez".

La Central Sindical ha criticado la solución adoptada por la Dirección ante la falta de plantilla, "consistente en acelerar las altas médicas por parte de la Inspección sin previa valoración presencial y en contabilizar los domingos trabajados como días hábiles, reduciendo los días de descanso del personal".

Por el contrario, CSIF reclama soluciones ágiles para reforzar de forma estructural las distintas categorías profesionales del personal sanitario y de gestión, con organización y previsión. "Todas estas problemáticas están dejando desprotegidos a nuestros profesionales que trabajan con unas condiciones de estrés constante y de desgaste profesional mantenido en el tiempo, repercutiendo a su vez sobre los cuidados del paciente", ha zanjado la responsable de CSIF Sanidad Granada.