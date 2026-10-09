Junta y Ayuntamiento de Cádiz abordan en una reunión la continuidad del proyecto de la Ciudad de la Justicia

1124411.1.260.149.20261009162438 El alcalde de Cádiz, Bruno García, y el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, en una visita institucional al Ayuntamiento de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, y el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, han mantenido este viernes una reunión para abordar cuestiones como la continuidad de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, un proyecto que sigue pendiente después de que la licitación de las obras de las casas de ingenieros quedase desierta.

En una nota, el Ayuntamiento ha informado que en esta visita institucional, el vicepresidente segundo de la Junta ha saludo a los miembros de la Corporación Municipal en el Salón de Plenos para pasar a continuación a la firma en el Libro de Honor.

Esta reunión de trabajo fue solicitada por el propio alcalde para conocer el estado en el que se encuentra el proyecto de la Ciudad de la Justicia y para abordar la posible implantación de la tasa turística en la ciudad.

Bruno García ha agradecido esta visita, asegurando que ha visto "una gran disposición y voluntad" para colaborar en estos temas que afectan a su ciudad y que dependen de la Junta de Andalucía, administración que "siempre ha demostrado que se toma muy en serio Cádiz".

Respecto a la Ciudad de la Justicia, ha manifestado que "al igual que otras heridas que tenía la ciudad", como Valcárcel, el pabellón Portillo o el nuevo hospital, esta es "un proyecto pendiente que creemos que es muy importante impulsarlo para que sea una realidad muy pronto".

Por su parte, el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha explicado que se está analizando el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz y se trabaja para resolver los problemas de la licitación de las obras de las casas de ingenieros, que quedó desierta el pasado mes de abril.

"Estamos trabajando para que el problema que ocasionó que esa licitación quedara desierta en abril no se repita y cuando se vuelva licitar nuevamente no quede desierta", ha aseverado Gavira, quien ha recordado que asumió su cargo en la Consejería de Justicia "el pasado mes de julio", después de que el procedimiento quedara desierto.

Desde su incorporación, ha explicado, se ha analizado el proyecto y se ha buscado una solución para volver a sacarlo a licitación, "con el objetivo de que el proyecto siga adelante".

TASA TURÍSTICA

El alcalde de Cádiz se ha referido también a la tasa turística, asegurando que los visitantes que llegan a la ciudad generan "un retorno muy positivo" en la ciudad en materia de empleo, comercio, hostelería y hoteles.

Al respecto, ha valorado que este retorno "sería más positivo aún" con una tasa turística que "puede venir tanto por la Junta como del Gobierno de España por la Ley de Haciendas Locales, que permite que los ayuntamientos tengan una tasa de carácter finalista".