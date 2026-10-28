CSIF-A insta a agilizar la negociación para aprobar un nuevo convenio para el personal del transporte sanitario

Archivo - Asistencia sanitaria en Andalucía. Imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato con presencia creciente en la empresa privada, ha instado a las patronales y al resto de organizaciones sindicales a incrementar los esfuerzos y agilizar la negociación para aprobar lo antes posible el quinto Convenio Colectivo del Transporte Sanitario de Enfermos y Accidentados con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los profesionales que prestan este servicio en Andalucía.

Según ha informado CSIF-A en una nota, el sindicato ha señalado que su objetivo es que este quinto Convenio Colectivo, actualmente en negociación, recoja con detalle las demandas de las plantillas de las empresas de transporte en ambulancia que, pese a que realizan una labor esencial para la ciudadanía, actualmente no cuentan con el reconocimiento que merecen y están sometidos a situaciones económicas precarias y, en muchos casos, desiguales entre provincias.

En este sentido, el CSIF ha considerado "imprescindible" avanzar en una mejora sustancial de las retribuciones del colectivo y ha reclamado una subida salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante el vigente convenio y mejorar las condiciones económicas de los próximos cinco años.

"Una reivindicación necesaria para que los salarios se correspondan con la responsabilidad y la importancia de las funciones que desempeñan estos profesionales", ha asegurado.

Asimismo, CSIF ha puesto el foco en la desigualdad retributiva existente entre las distintas provincias andaluzas, una situación que provoca que trabajadores que realizan las mismas funciones perciban salarios diferentes en función de la provincia en la que desarrollan su actividad. Para el sindicato "es necesario homogeneizar las condiciones salariales de todo el personal del transporte sanitario de Andalucía, evitando diferencias que carecen de justificación".

Por otra parte, el reconocimiento económico de domingos y festivos es otra de las principales reivindicaciones del sindicato, que ha solicitado que "el trabajo realizado en domingo deje ser gratuito como hasta ahora" y que las jornadas festivas tengan una compensación económica "adecuada", de manera que el esfuerzo y la disponibilidad que exige trabajar en dichas fechas tengan "la debida compensación".

En concreto, la propuesta presentada por CSIF contempla un complemento de 7,95 euros por cada hora trabajada en los 14 festivos anuales, los festivos especiales de Semana Santa y Navidad y los domingos, con una revalorización anual conforme a lo establecido en el convenio, hasta alcanzar los 10,03 euros en 2030.

Del mismo modo, la organización sindical ha considerado necesario mejorar "sustancialmente" la compensación por el trabajo nocturno, planteando que el incremento de la retribución de las horas nocturnas pase del actual 10% al 30% del valor de la hora ordinaria. Además, ha contemplado el abono de los atrasos generados por los incrementos salariales y la reducción de jornadas pactados para el periodo 2026-2030, mediante un concepto salarial específico denominado "atrasos de convenio".

Igualmente, CSIF ha planteado medidas destinadas a mejorar la situación laboral del colectivo, entre ellas la aplicación de una jornada de 35 horas semanales y de la antigüedad máxima reconocida hasta los 30 años, además de avances en materia de dietas y pernoctas.

Por último, CSIF ha considerado que la propuesta del nuevo convenio, cuya mesa de negociación se constituyó el pasado 22 de junio, supondrá un avance para contar con un Convenio "más moderno, justo y cohesionado", que dignificará definitivamente las condiciones laborales de los trabajadores del sector, algo que, a su juicio, "no sucede con el actual convenio".