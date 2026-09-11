CSIF-Jaén denuncia el "bloqueo" en la negociación del convenio de Alsa, concesionara de autobús urbano

Archivo - Un autobús urbano de Jaén a su paso por la plaza de las Batallas. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

JAÉN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

CSIF en Jaén ha denunciado este viernes el "bloqueo" que sufre la negociación del convenio colectivo de Alsa, concesionaria del servicio de transporte urbano en la capital.

Una situación ante la que ha expresado su "firme y rotundo apoyo" a los representantes de los trabajadores, tras "nueve meses de reuniones infructuosas", en las que la representación de la empresa ha mostrado "una falta de voluntad real para atender las reivindicaciones de la plantilla".

Por ello, el comité de empresa de Nex Continental Holdings, SLU "se está planteando la convocatoria de movilizaciones las próximas semanas", según ha informado este viernes en una nota el sindicato.

"Subrayamos la total independencia y legitimidad de los representantes de los trabajadores en la adopción de sus decisiones orgánicas, al tiempo que ponemos a su entera disposición toda la cobertura jurídica, sindical y logística del sindicato en este proceso" ha afirmado la responsable de Empresa Privada de CSIF Jaén, Rosa Hernández.

Al hilo, ha aludido a una próxima asamblea con un "orden del día decisivo clave", en la que se votará la adopción de medidas de conflicto colectivo "como respuesta al estancamiento de la negociación y a la postura de la dirección empresarial".

CSIF ha hecho un llamamiento a la dirección de Nex Continental Holdings para que reconsidere su postura y acuda a la mesa de negociación prevista a final de septiembre con "unas propuestas serias y viables" que eviten este conflicto y las distintas acciones sindicales que se pudieran llevar a cabo.

En este sentido, ha destacado la "desigualdad" que sufren estos profesionales con el personal de Alsa en provincias vecinas como Granada y Almería, cuyos respectivos convenios incluyen "unas condiciones laborales y económicas muy por encima de las que abarca el de Jaén".

"La plantilla del transporte urbano de Jaén presta un servicio esencial para la ciudadanía en condiciones que requieren una actualización justa y urgente de sus derechos laborales. No vamos a permitir que la empresa utilice el bloqueo de las negociaciones para degradar o congelar sus condiciones", ha concluido Hernández.