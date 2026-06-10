CSIF-Jaén denuncia que "solo el 16,5% de los centros educativos de la provincia tiene sistemas de bioclimatización"

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JAÉN 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

CSIF en Jaén ha denunciado que "solo el 16,5 por ciento de los centros educativos de la provincia cuenta con sistemas de bioclimatización", por lo que ha exigido a la Junta de Andalucía "soluciones reales ante el calor en las aulas".

Así lo ha indicado este miércoles en una nota el sindicato, desde el que se ha aludido a "una realidad que se repite curso tras curso" y buena parte de los centros "no están preparados para afrontar episodios de calor cada vez más tempranos, intensos y prolongados".

Esta situación, según ha lamentado, afecta directamente a las condiciones laborales del profesorado y del resto de profesionales que desarrollan su trabajo en los centros educativos, así como al bienestar, la salud y el aprendizaje del alumnado.

Aunque la Administración andaluza dispone de protocolos e instrucciones para actuar ante olas de calor o altas temperaturas, desde CSIF se considera que estas herramientas no pueden convertirse en la principal respuesta frente a un problema de carácter estructural.

"No basta con pedir a los centros que adapten horarios, reorganicen actividades o busquen espacios más frescos. Los equipos directivos y el profesorado no pueden asumir en solitario la gestión de una situación que requiere inversiones, planificación e infraestructuras adecuadas", ha señalado la responsable de CSIF Educación en Jaén, Julia Carcelén.

Al hilo, ha subrayado que el calor en las aulas ha dejado de ser una circunstancia excepcional limitada a los últimos días de junio o a comienzos de septiembre. De este modo, los efectos del cambio climático están provocando que las altas temperaturas se adelanten cada vez más y coincidan con periodos lectivos ordinarios.

Carcelén ha advertido de que las consecuencias van mucho más allá de la incomodidad y que las altas temperaturas "repercuten en la concentración, el rendimiento académico, la salud laboral y la atención al alumnado más vulnerable".

En este sentido, ha recordado que la normativa actual sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo establece que las condiciones ambientales no deben suponer un riesgo para la seguridad y salud y fija una temperatura comprendida entre los 17 y los 27 grados centígrados para los trabajos sedentarios.

Igualmente, ha criticado que, seis años después de la aprobación de la ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces, "no se haya puesto ni la primera piedra sobre la misma".

"Las actuaciones que se están llevando a cabo son insuficientes y desiguales, tan solo un 16,5 por ciento de los centros de la provincia cuenta con sistemas de bioclimatización", ha dicho.

Así las cosas, ha considerado imprescindible acelerar las actuaciones pendientes y dotar a los más de 450 centros educativos públicos de la provincia de soluciones permanentes que permitan garantizar unas condiciones adecuadas para enseñar y aprender.

Además, ante posibles episodios de altas temperaturas en los próximos días, el sindicato ha reclamado a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que garantice la correcta aplicación de las Instrucciones de 5 de mayo de 2023 y del Protocolo General de Actuación ante Olas de Calor y Altas Temperaturas Excepcionales, facilitando a los centros todos los recursos necesarios para su cumplimiento.

Junto a ello, ha exigido "planificación, financiación suficiente y ágil ejecución" que permita resolver definitivamente una problemática que afecta cada año a alumnado, docentes y trabajadores de la enseñanza pública andaluza.

"Los protocolos son necesarios para gestionar situaciones puntuales, pero no pueden sustituir las inversiones que requieren nuestros centros educativos. El calor en las aulas no es una anécdota, sino un problema educativo, laboral y de salud pública que exige respuestas inmediatas y soluciones definitivas", ha concluido Carcelén.