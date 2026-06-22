CSIF lleva a Correos ante la Inspección de Trabajo por las horas extraordinarias acumuladas en Jaén

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JAÉN 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF de Jaén ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la gestión de las horas extraordinarias en Correos Jaén durante 2025.

El sindicato ha apuntado en un comunicado, que según los datos oficiales de la propia empresa de Correos, las 3.652,5 horas extraordinarias durante el pasado año ratifican que en Jaén "hay una carga de trabajo real y suficiente para transformar jornadas parciales a completas y crear empleo estable".

Así lo ha indicado el responsable de EPE en CSIF Jaén y delegado de Correos, Juan Manuel López, que ha puntualizado que "la denuncia no va contra el personal, sino contra quien organiza, autoriza y controla esas horas".

Para el sindicato, el número de horas extraordinarias "son la prueba de que existe carga real y estructural de trabajo". López ha manifestado que el conjunto de horas extras equivalen a más de 1.200 jornadas de ampliación de tres horas, por lo que "se podría ampliar el contrato parcial de cuatro horas al día a esos empleados que no realizan la jornada completa".

"No hablamos de un pico puntual. Hablamos de trabajo real, continuado y medible que podría haberse convertido en ampliaciones de jornada, en empleo estable y en el cumplimiento de lo firmado", ha dicho López.

Sobre esto último, el sindicato recuerda que en el acuerdo marco, Correos se comprometió a la conversión progresiva de los contratos a tiempo parcial en tiempo completo. Sn embargo, "lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario" ya que "mientras compañeras y compañeros con contrato parcial siguen esperando su ampliación de jornada, Correos cubre miles de horas con horas extraordinarias".

El sindicato no pide eliminar las horas extra legales, sino usarlas "con responsabilidad y voluntariedad, con registro correcto, respetando descansos y límites legales, y con el carácter excepcional que la ley les exige".

"Lo que no se puede aceptar es que las horas extraordinarias se conviertan en un parche permanente para tapar la falta de plantilla, mientras se niega o se retrasa la jornada a quienes llevan tiempo pidiéndola", asienten los propios trabajadores", ha afirmado López.

Además ha incidido en que en Jaén "hay diez trabajadores por encima del límite legal de 80 horas anuales, límite que no se puede superar por ley, y dos más que prácticamente las competan".

Desde el sindicato, se ha indicado que seguirá defendiendo que "la carga real de trabajo se transforme en empleo de calidad y en jornadas completas para el personal parcial que las solicita".