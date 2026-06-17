CSIF se moviliza en la Seguridad Social por el incumplimiento de los acuerdos de mejoras laborales. - CSIF

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas, se ha movilizado en Sevilla por el incumplimiento de los acuerdos firmados con la Administración para "mejorar las condiciones laborales de la plantilla de la Seguridad Social y la ausencia de avances reales para garantizar el futuro de este organismo", un pilar fundamental del Estado de Bienestar.

Según ha informado CSIF en una nota, la movilización, convocada por CSIF, UGT, CCOO y CIG en diferentes puntos de la geografía nacional, ha congregado a unos 300 trabajadores a las puertas de la Dirección Provincial de Sevilla del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Las organizaciones sindicales han manifestado el incumplimiento de acuerdos y la ausencia de avances reales en materias esenciales para "garantizar el futuro de la Seguridad Social".

Entre ellas se encuentran: la reorganización administrativa; la cobertura y provisión de puestos de trabajo; la estabilización y rejuvenecimiento de las plantillas; la movilidad del personal; el desarrollo del trabajo a distancia; la mejora de la formación; la prevención de riesgos laborales o la promoción profesional.

Además, "las productividades no se han actualizado como en el resto de los organismos de la Administración General del Estado", por lo que la Seguridad Social "no es atractiva para atraer y retener el talento". En este sentido, "la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados está provocando un progresivo deterioro de las condiciones laborales y un incremento constante de las cargas de trabajo en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas y la insuficiencia de efectivos", han explicado.

De una plantilla en Andalucía, compuesta por unas 7.200 personas, un 10% "permanece vacante". Además, la plantilla está "cada vez más envejecida" y el 50% estará en edad de jubilación en cinco años. De esta manera, la plantilla tiene cada vez "más dificultades para atender adecuadamente a la ciudadanía en los trámites que realiza con la Seguridad Social".

Asimismo, el sindicato ha indicado que "esta realidad se aprecia en la atención al público, con oficinas con una grave falta de personal y esperas de hasta un mes y medio para conseguir cita". Además, "en el cobro de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, el plazo medio de resolución es de un año".

En este contexto, el origen de estas protestas es "la falta de desarrollo efectivo del Acuerdo de 16 de mayo de 2023", suscrito y refrendado por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones y la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Además, las organizaciones han manifestado el incumplimiento de las medidas previstas para la modernización de la Administración de la Seguridad Social contempladas desde el Acuerdo del 29 de noviembre de 2018, así como la adaptación de horarios a la jornada laboral de 35 horas semanales.

Por último, CSIF y el resto de las organizaciones sindicales convocantes mantendrán las movilizaciones hasta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adopte las decisiones necesarias para cumplir los acuerdos suscritos y garantizar el futuro de una institución esencial para el Estado de Bienestar. "Los acuerdos firmados deben cumplirse". Asimismo, "defender las condiciones de trabajo es defender una mejor Seguridad Social para toda la ciudadanía", ha concluido.