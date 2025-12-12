CSIF pide medidas de "mejora" de las condiciones laborales de la plantilla de la estación de Sierra Nevada

Archivo - Imagen de archivo de esquiadores en un remonte en la estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) - CETURSA SIERRA NEVADA - Archivo

GRANADA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha pedido a la Junta medidas para la "mejora" de las condiciones laborales de la plantilla de la estación de esquí de Sierra Nevada, en término de Monachil, en el área metropolitana de Granada, en una reunión en la que ha trasladado los "problemas" que atraviesa el personal de Cetursa, la empresa pública que gestiona el recinto invernal.

CSIF ha informado de esta reunión con la Consejería de Fomento, departamento del que depende Cetursa, en una nota de prensa en la que ha denunciado públicamente la actitud de CCOO, que preside el comité de empresa, al "obstaculizar la solución al conflicto laboral" que ha dicho afecta a estos trabajadores.

También ha explicado que, pese a que desde hace meses existe un borrador de acuerdo entre la Administración, Cetursa y el comité de empresa, este no se ha podido publicar aún lo que ha impedido que "dicho acuerdo se haya hecho efectivo y se haya podido desarrollar con totales garantías".

"Cabe recordar que dicho acuerdo fue el motivo expuesto por CCOO para suspender los paros previstos por el personal de Cetursa en abril y cuya desconvocatoria contó con el voto en contra de CSIF", han indicado también desde la central sindical, que ha subrayado que ha solicitado en el seno del comité de empresa el contenido de dicho acuerdo y, pese a ello, no se le ha facilitado.

En este contexto, CSIF ha mantenido una reunión con Fomento, en la que también estuvieron representantes de Cetursa, desde, según ha añadido, la "voluntad" del sindicato de "acercar posturas para solucionar el conflicto laboral existente". La central sindical ha valorado posteriormente el encuentro ya que "todas las partes se han mostrado receptivas" a sus reivindicaciones y al avance "en medidas favorables para las trabajadoras".

COBERTURAS DE PERSONAL

Una de las principales preocupaciones de CSIF sobre la situación que atraviesa Cetursa es, ha detallado en nota de prensa, "la falta de provisión de puestos de trabajo y el incumplimiento de la convocatoria íntegra de 122 vacantes de promoción interna, cuya resolución fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el pasado 6 de febrero".

Además de considerar "insuficiente" este número de plazas, CSIF ha lamentado que haya comenzado la temporada y "aún no se ha publicado el 40 por ciento de la oferta prevista y que las plazas que sí se han anunciado han visto la luz sin negociación previa con los responsables sindicales".