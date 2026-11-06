CSIF-A pide mejoras salariales para los técnicos especialistas en Radiodiagnóstico y en Medicina Nuclear

Archivo - Servicio de Medicina Nuclear del Reina Sofía de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha exigido este viernes la "activación" de mejoras salariales para los técnicos especialistas en Radiodiagnóstico y en Medicina Nuclear, "un colectivo que desempeña un papel cada vez más crucial en la sanidad andaluza, especialmente a raíz de la pandemia".

Coincidiendo con el Día Internacional de la Radiología, que se conmemora este próximo domingo 8 de noviembre, el presidente del sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela, ha señalado en una nota de prensa que "es imprescindible que estos profesionales reciban retribuciones acordes a la alta especialización tecnológica y los riesgos a los que se enfrentan a diario". Por este motivo, ha reclamado pluses salariales de penosidad, toxicidad y peligrosidad para el colectivo.

Además, el sindicato ha exigido que se haga "efectiva de manera inmediata" la reclasificación profesional de esta categoría al Grupo B de retribuciones. En este sentido, Girela ha recordado la situación "discriminatoria" que sufre este colectivo desde 2007, cuando se creó el Grupo B en el Estatuto Básico del Empleado Público y se incluyó a los técnicos superiores; sin embargo, se añadió una disposición transitoria de carácter temporal hasta regularizar su situación a nivel europeo.

"Aunque dicha reglamentación lleva ya años efectuada, la disposición transitoria sigue en vigor y todos los técnicos superiores cobran retribuciones acordes al grupo C1, una situación que no es de recibo y que resulta claramente discriminatoria", ha criticado Girela. Por este motivo, el sector de Sanidad de CSIF-A ha reclamado la derogación de dicha disposición para que los técnicos especialistas en Radiodiagnóstico y en Medicina Nuclear puedan finalmente tener un salario en consonancia con su nivel de estudios y responsabilidad.

Además, ha recordado al SAS la necesidad de llevar a cabo "una mayor dotación de personal en los hospitales y centros de salud andaluces, y una mejor cobertura de las vacantes y permisos reglamentarios para evitar la sobrecarga laboral de un colectivo esencial en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y con cada vez mayor desempeño en la atención sanitaria".

Finalmente, CSIF ha reiterado su defensa de la equiparación de la titulación de esta categoría con los países de la Unión Europea, con el objetivo de permitir su desarrollo profesional en igualdad de oportunidades. El sindicato ya ha conseguido que esta petición sea tratada por la Eurocámara, pero insiste en dar pasos firmes para erradicar la situación de desventaja actual que sufren los técnicos especialistas en Radiodiagnóstico y en Medicina Nuclear formados en España con respecto a quienes lo hicieron en otros países del continente.