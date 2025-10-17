CSIF-A pide la presencia de técnicos en Farmacia en todos los ámbitos de sanidad pública en los que se maneje medicación

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Sanidad de CSIF Andalucía ha reclamado la presencia del técnico en Farmacia en todos los ámbitos de la sanidad pública andaluza en los que se maneje medicación, debido a que, según ha expuesto la Central Sindical, "existen multitud de áreas en las que sus funciones son llevadas a cabo por otras categorías".

Con motivo del Día Internacional del Técnico en Farmacia, que se celebra este viernes, la Central Sindical ha demandado en una nota de prensa una "definición clara" de las competencias de esta categoría para garantizar que los pacientes reciban sus tratamientos "de manera segura, eficaz y con la máxima calidad asistencial". Debido al "papel esencial" que desempeñan los técnicos en Farmacia, CSIF-A ha reivindicado también su presencia en áreas como los centros de salud o los almacenes logísticos.

Según ha remarcado la organización sindical, la innovación permanente en materia sanitaria ha llevado a que las competencias de estos profesionales sean "cada vez más complejas, al tener que manipular diariamente medicamentos peligrosos como citotóxicos, quimioterápicos, antivirales, inmunosupresores, antineoplásicos o antibióticos específicos".

Por ello, CSIF-A ha pedido una mejora de sus retribuciones a través de un complemento de peligrosidad, "dada la peculiaridad de su quehacer y su nivel de responsabilidad", así como la implantación de protocolos homogéneos, medidas de protección y la actualización del equipamiento en todos los servicios de Farmacia.

Asimismo, en su objetivo de "aumentar el reconocimiento profesional y la dignificación laboral" de los técnicos en Farmacia, la Central Sindical ha señalado que el nivel formativo y las funciones de estos profesionales superan ampliamente lo que la normativa reconoce en el marco del Grupo C2 de retribuciones, por lo que, en coherencia con ello, ha reclamado una actualización normativa que les adecúe, cuanto antes, al Grupo C1.

El sector de Sanidad de CSIF Andalucía ha lamentado también el bloqueo que sufre la Bolsa de Empleo de Técnicos en Farmacia en el SAS, cuya última actualización solo incluye méritos hasta 2021. En este sentido, la Central Sindical ha reclamado la "inmediata" puesta al día de la misma con el objetivo de "no seguir perjudicando a miles de personas candidatas a trabajar en la sanidad pública andaluza y que han invertido tiempo y dinero en preparar sus méritos y que, a día de hoy, siguen sin posibilidad de recibir una oferta de empleo".

Por último, el sindicato ha reprochado la "alta tasa de temporalidad y la precariedad" que sufre este colectivo de profesionales, así como la lentitud de la Administración en la cobertura de ausencias reglamentarias que tardan meses en cubrirse, poniendo en una situación muy complicada a los técnicos en Farmacia que desarrollan su labor en los diferentes servicios.