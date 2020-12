CSIF pregunta a Salud si la mascarilla es obligatoria antiCovid en centros de la Junta pese a distancia de 1,5 metros

SEVILLA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios en Andalucía (CSIF-A) ha reiterado a la Consejería de Salud y Familias la necesidad de que aclare si es o no obligatoria la mascarilla en los centros de trabajo de la Junta aunque se guarde una distancia de 1,5 metros entre los distintos puestos.

En un escrito registrado el 10 de diciembre, el presidente del Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) en CSIF, Enrique Álvarez de Toledo, reitera a la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica la solicitud de aclaración al respecto realizada el 6 de octubre y que no recibió respuesta, según ha informado el sindicato por medio de una nota.

Según explica el responsable sindical, "se están dando casos de centros de trabajos de la Junta en los que trabajadores o trabajadoras considerados especialmente sensibles tienen a compañeros o compañeras situados en puestos físicamente cercanos que no están portando la preceptiva mascarilla con el beneplácito de jefes de servicios e incluso secretarios generales técnicos".

Ante ello, el sindicato reclama a la autoridad sanitaria competente una aclaración "para que los distintos centros directivos sepan cómo actuar de forma homogénea e intentando preservar la seguridad del personal más vulnerable, de manera que se pueda ofrecer tranquilidad a los trabajadores y trabajadoras".

Estas discrepancias en la interpretación de lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención frente al coronavirus, están provocando que haya centros que están determinando que no es obligatorio el uso de la mascarilla y en los que se ha incorporado a personal sensible desde el centro de PRL, al considerar que el puesto no entraña en sí mismo riesgo para el trabajador por lo que los trabajadores sensibles incorporados entienden que se les está poniendo en riesgo ya que el no uso de la mascarilla no se ha contemplado en su evaluación.

Precisamente, ante esta situación, CSIF-A ha solicitado también a las distintas viceconsejerías del Ejecutivo andaluz que se proceda a la reevaluación del personal especialmente sensible, ya que las condiciones en su entorno de trabajo no son las inicialmente previstas en una primera evaluación practicada por el área de vigilancia y salud.

El presidente del Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía de CSIF Andalucía confía en que la autoridad sanitaria responda con prontitud a la solicitud de aclaración que le ha efectuado el sindicato ya en dos ocasiones en relación a la obligatoriedad del uso de mascarilla en los centros de trabajo de la Junta, "para así intentar aportar certidumbres y tranquilidad a las empleadas y empleados públicos", ha concluido.