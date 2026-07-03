CSIF rechaza el acuerdo de Gobierno para Andalucía: "Abre la puerta a más privatización de los servicios públicos"

Archivo - Personal del Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital de Valme. A 18 de octubre de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha mostrado este viernes su "rechazo" a las medidas incluidas en el acuerdo suscrito por el Partido Popular y Vox para gobernar en Andalucía que "abren la puerta a una mayor privatización de los servicios públicos, especialmente en el ámbito sanitario", y ha exigido al nuevo Ejecutivo autonómico "un compromiso claro, real y presupuestado con el refuerzo de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar".

El sindicato ha advertido en una nota de que cualquier fórmula que suponga derivar más actividad, financiación o recursos a entidades privadas para prestar servicios esenciales "va en la dirección equivocada y no responde a las necesidades reales de los andaluces ni de los profesionales". En ese sentido, el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha subrayado que "la posición de la organización es clara y coherente con lo que hemos exigido en campaña. Vamos a defender los servicios públicos siempre, gobierne quien gobierne".

CSIF ha mostrado su "inquietud" por las medidas del acuerdo que plantean la colaboración público-privada como herramienta para reducir las listas de espera quirúrgicas, pruebas diagnósticas y de consultas externa. "El problema de la sanidad pública andaluza no se resuelve con más conciertos con la privada, sino con más profesionales, más estabilidad, mejores retribuciones, condiciones laborales justas, infraestructuras adecuadas y una planificación seria de los recursos humanos. El SAS necesita tener músculo propio, no soluciones coyunturales que terminen debilitando el sistema", ha señalado Girela.

CSIF también ha mostrado su oposición a cualquier medida que suponga avanzar en la concertación de la educación pública; en concreto, tal y como recoge el acuerdo, en Bachillerato. "No hay justificación alguna para impulsar nuevos conciertos en una etapa que debe seguir fortaleciéndose desde lo público. Andalucía cuenta con un sistema educativo que garantiza una oferta suficiente en los institutos públicos; no obstante, allí donde sea necesario ampliarla o reforzarla, desde hacerse desde la propia red pública, con todas las modalidades y en condiciones de equidad territorial", ha explicado el presidente de CSIF Andalucía.

La central sindical también ha defendido la alta cualificación, el compromiso y la acreditada experiencia de los profesionales que sostienen cada día una educación pública de calidad, que se demuestra con los resultados del alumnado en las pruebas de acceso a la Universidad.

Para CSIF, la "prioridad" en el ámbito educativo debe ser reducir ratios, reforzar plantillas docentes, mejorar la atención a la diversidad, potenciar la Formación Profesional en la red pública, reducir la burocracia que afrontan los docentes, mejorar la convivencia en los centros y garantizar recursos suficientes.

Girela ha lamentado, además, que el acuerdo no incluya ninguna referencia a la necesaria reforma de la Participación Institucional, pese a que la actual ley mantiene fuera del diálogo social a CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas. "Esta ausencia supone una oportunidad perdida para corregir una anomalía democrática y avanzar hacia un diálogo social más abierto y plural".

El responsable sindical ha recordado que Juanma Moreno se comprometió en sede parlamentaria a impulsar concertación social propia del siglo XXI, y, sin embargo, limitó la norma aprobada en 2024 "a los sindicatos de siempre, con un claro objetivo de comprar la paz social". Para CSIF es "incomprensible" que se hable de mejorar los servicios públicos sin contar con la organización sindical que representa mayoritariamente a quienes los sostienen cada día.

Por último, CSIF ha tendido su mano al nuevo Gobierno andaluz y ha mostrado su disposición para sentarse a dialogar y negociar "cualquier medida que refuerce de verdad los servicios públicos, mejore las condiciones laborales de sus profesionales y garantice una atención de calidad a la ciudadanía; asimismo, ha advertido de que mantendrá una posición "firme, vigilante e independiente" durante toda la legislatura y se mantendrá "contrario a cualquier iniciativa que suponga privatización o externalización de los servicios públicos, que son el mayor patrimonio colectivo que hemos construido entre todos y todas y garantía de cohesión social, igualdad y desarrollo".