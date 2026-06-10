CSIF-A reclama a la Junta mejorar la petición de destinos por comarcas para la conciliación del profesorado interino

Varias personas durante una concentración frente a la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), a 29 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Andalucía ha reclamado a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional una modificación del actual procedimiento de petición de destinos docentes, conocido como "colocación de efectivos", que permita al profesorado interino y aspirante a interinidad solicitarlos por comarcas, zonas educativas o distritos.

En una nota de prensa, CSIF-A ha trasladado esta propuesta a la Administración educativa con el objetivo de "avanzar" hacia un procedimiento que presenta "un claro margen de mejora y debe adaptarse mejor a la realidad personal, familiar y profesional del profesorado que forma parte de las bolsas".

En la actualidad, según ha expuesto la Central Sindical, el personal interino debe solicitar obligatoriamente un mínimo de dos provincias completas para la adjudicación de vacantes y, al menos, una provincia para sustituciones; sin embargo, "no contempla fórmulas más flexibles basadas en ámbitos territoriales más reducidos, como comarcas, zonas educativas o distritos", ha recriminado.

A su juicio, esto permitiría avanzar hacia "un procedimiento más racional, equilibrado y moderno", al igual que permitiría "conjugar la necesaria eficacia en la gestión administrativa con una mejor atención a la realidad personal, familiar y profesional del profesorado interino".

Al respecto, la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García, ha incidido en que "no se trata de dificultar la gestión de destinos, sino de mejorarla". "La Administración educativa debe abrir un espacio de diálogo para analizar esta manera específica y estudiar propuestas técnicas que permitan humanizar el procedimiento sin poner en riesgo la cobertura de necesidades del sistema educativo público", ha trasladado García.

Esta posición ha sido defendida por CSIF en la Mesa Sectorial de Educación como primera fuerza sindical de la enseñanza pública andaluza; asimismo, la organización ha solicitado formalmente una reunión con la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos para abordar esta problemática y estudiar posibles modificaciones.

De este modo, la Central Sindical considera que esta mejora permitiría modernizar la colocación de efectivos y alinearla con modelos ya existentes en otros ámbitos de la administración pública, avanzando hacia un procedimiento más equilibrado, eficaz y respetuoso con las necesidades reales del personal interino; asimismo, CSIF-A ha reiterado su compromiso con la defensa del profesorado interino y "seguirá trabajando para que la colocación de efectivos sea un procedimiento más justo, más eficaz y más compatible con la conciliación de la vida personal familiar y laboral".

Por otro lado, CSIF-A ha planteado en Mesa Sectorial otra medida con impacto directo en el empleo como es la ampliación de las titulaciones que permiten acceder a las bolsas de trabajo docentes. En concreto, la organización ha propuesto la incorporación de 86 titulaciones en 40 especialidades de distintos cuerpos docentes que hasta la fecha no estaban contempladas.

Entre las titulaciones incluidas a propuesta de CSIF destacan Periodismo, Derecho, Veterinaria, Óptica y Optometría, Bellas Artes y distintas ingenierías -como Agrónoma, Naval o Electrónica, entre otras-, lo que abre nuevas oportunidades laborales a graduados y licenciados de estos ámbitos universitarios. Para CSIF-A, esta ampliación no solo favorece el acceso al empleo docente, sino que "también permite aprovechar perfiles cualificados que pueden contribuir a impartir enseñanzas con la calidad necesaria".