CSIF-A reclama el reconocimiento como personal sanitario del colectivo de celadores, con casi 6.000 profesionales

Archivo - Celadores del Hospital Virgen Macarena realizando maniobras en una camilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha exigido este jueves el reconocimiento de la categoría de celador como personal sanitario para "dignificar" la profesión a través de la mejora de sus condiciones laborales y retributivas. Coincidiendo con el Día del Celador, que se conmemora cada 5 de noviembre, CSIF ha mostrado su apoyo a un colectivo integrado por casi 6.000 profesionales en la sanidad pública andaluza y ha abogado por una mayor visibilización de esta categoría, que sigue sin ostentar el reconocimiento social y profesional que precisa.

En esta línea, el sindicato lleva tiempo demandando la creación de un módulo de Grado Medio de Formación Profesional para dotar al celador de una competencia de nivel 2, posibilitando su inclusión en la familia profesional sanitaria. El sindicato también ha reclamado la "inmediata reclasificación" profesional al grupo C2 de esta categoría, una "histórica reivindicación" de CSIF; asimismo, también ha exigido al Ministerio de Sanidad la actualización de funciones del colectivo, ya que las actuales, que datan del año 1971, están obsoletas y resultan discriminatorias y sexistas, según ha recogido en una nota.

La organización ha recordado que el pasado abril presentó aportaciones a la reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y pidió, expresamente, la inclusión de los celadores. "Es necesario seguir avanzando para mejorar el encaje de estos profesionales, absolutamente esenciales en nuestra sanidad", ha concluido el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela.

CSIF también se ha referido a la Iniciativa Legislativa Popular que ha impulsado para que los empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra detraídas de sus nóminas en los años 2013 y 2014. "Una situación por la que el SAS adeuda una media de unos 900 euros por trabajador al colectivo de celadores", ha remarcado Girela.

Igualmente, el sindicato sigue reclamando al SAS, tanto para esta como para otras categorías, que el Complemento al Rendimiento Profesional (CRP) pase a formar parte de la masa salarial fija, pues "es necesario que dicho abono se haga definitivamente con máxima transparencia y no quede en manos de la aleatoriedad de la Administración".

CSIF también ha pedido al SAS que mejore la oferta de empleo para estos profesionales, basándose en las necesidades reales existentes. En este sentido, Girela ha insistido en que "es imprescindible ajustar las plantillas, pues la figura del celador es una de las más exigidas de nuestra sanidad" y ha recordado la necesidad de que se les dote de espacios propios de reunión en los centros sanitarios.