CSIF reclama al SAS que "cumpla su compromiso" y abone complemento de dispersión geográfica a terapeutas ocupacionales

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SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado la "inmediata puesta en marcha del abono del complemento de dispersión geográfica" para el colectivo de terapeutas ocupacionales que trabajan en la Atención Primaria de la sanidad pública andaluza, ya que actualmente estas profesionales "dejan de percibir unos 2.000 euros anuales".

Con motivo del Día Internacional de la Terapia Ocupacional, que se conmemora cada 27 de octubre, el sindicato ha criticado en una nota de prensa que, pese a que hace un año y "gracias al prologando trabajo de CSIF Sanidad Andalucía, el SAS aceptó incluir a las terapeutas ocupacionales entre los profesionales con derecho a cobrar el concepto de dispersión geográfica, el abono aún no se ha hecho efectivo". Dicho complemento reconoce el desplazamiento del colectivo para la atención a pacientes fuera del centro de salud, en el mismo o en otros núcleos de población.

El presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela, ha señalado que "llevamos meses intentando avanzar en la puesta en marcha de este complemento a través de mesas técnicas y confiamos en que, en la inminente Mesa Sectorial, el SAS incluya definitivamente la aprobación del abono".

En este punto, el responsable sindical ha destacado que "CSIF va a exigir a la Administración que lleve a cabo cuantas medidas sean necesarias para que los presupuestos de 2027 recojan complemento para las terapeutas ocupacionales y que sea retribuido desde el 1 de enero". Asimismo, el sindicato ha reclamado el cumplimiento íntegro del Pacto por la Atención Primaria, que incluía la incorporación al sistema de 200 terapeutas ocupacionales con el compromiso por parte de la Administración de que estuvieran en sus puestos antes del 31 de diciembre de 2024; sin embargo, casi dos años después, dicho acuerdo sigue sin cumplirse en lo referente a esta categoría.

CSIF también ha subrayado que las terapeutas ocupacionales siguen siendo las grandes desconocidas de la sanidad, y, por ello, es necesario el reconocimiento efectivo de su labor fundamental para la recuperación de la salud cuando se ha pasado por un proceso patológico, lo que incluye también la vuelta a la autonomía para desenvolverse en la vida cotidiana, estudiar, trabajar, relacionarse y participar en la comunidad.

En este sentido, Girela ha calificado de "crucial" la labor desarrollada por este colectivo, especialmente necesaria en zonas rurales.

"Más allá de las palabras, el reconocimiento a estas profesionales debe llevarse a cabo de forma económica, comenzando por el abono de la dispersión geográfica", ha apostillado.

En la línea de visibilizar el trabajo de esta categoría, por la que CSIF lleva años apostando, el sindicato también reclama al SAS reforzar la dotación de espacios y actualizar el material para el desarrollo de su labor.

"Es imprescindible que las terapeutas ocupacionales tengan espacios propios y dejen de compartirlos con otras categorías, como actualmente sigue sucediendo en muchos centros de salud", ha lamentado Girela.

CSIF solicita que, además, y en aras de una mayor independencia profesional, se actualicen las competencias de las y los trabajadores y su cartera de servicios, así como que se les creen perfiles propios para acceder a la historia clínica, ya que "no es de recibo que tengan que seguir usando perfiles de otras categorías para registrar su tarea".

Por último, el dirigente sindical ha añadido que este colectivo también debe poder acceder a puestos de supervisión y gestión, como sucede con el resto de las profesiones sanitarias con competencia profesional autónoma.