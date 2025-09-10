CSIF-A reivindica una "mayor dignificación" para los docentes andaluces y afea la "falta de personal" en el nuevo curso

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha reivindicado este miércoles la "necesidad de dignificar" la labor de los docentes, que afrontan el nuevo curso escolar con "falta de personal en casi el 50 % de los centros educativos", según los datos que arroja una encuesta realizada por la organización sindical entre los profesionales.

En una nota de prensa, CSIF-A ha reclamado una mejora de las condiciones laborales del profesorado "y eso pasa, entre otras cuestiones, por cubrir las vacantes pendientes", ha indicado la presidenta del sector de Educación, Elena García, quien ha añadido que "no debemos equivocarnos y pensar que el curso escolar comienza con la llegada del alumnado, sino que arranca el 1 de septiembre con la incorporación del profesorado, con una ingente labor organizativa a desarrollar durante los primeros días, por lo que la Administración debería ser previsora y tener cubiertas todas las plazas en esa fecha".

Asimismo, la Central Sindical ha exigido impulsar mejores retribuciones y desarrollar la carrera profesional docente. "Se necesitan medidas que supongan un reconocimiento e incentivo para nuestro profesorado, que realiza una labor esencial en la sociedad y que, por ende, debería recibir una reconocimiento a la altura", ha señalado la responsable sindical.

Por otra parte, García ha destacado el acuerdo firmado con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional el pasado mes de julio para mejorar el sistema educativo y las condiciones laborales del profesorado, que incluye "medidas muy positivas", como la implementación de la modalidad telemática para el desarrollo de las tareas que no requieren la atención directa al alumnado, el incremento de las plantillas, la reducción de ratios y mejoras en atención a la diversidad.

"No obstante, en CSIF vamos más allá y seguiremos reclamando mejoras y mayores avances en todos estos ámbitos", ha indicado la dirigente sindical. Además, CSIF-A también ha puesto el foco en la necesidad de impulsar la negociación de un nuevo acuerdo retributivo para el profesorado andaluz.

Según ha explicado el sindicato, el último, alcanzado en 2022 y que salió adelante gracias a movilización e intensa labor negociadora de CSIF, contemplaba una subida salarial en cuatro tramos y debería haber culminado antes del 31 de agosto pasado; sin embargo, la Administración aún no ha hecho efectiva la última subida.

"Un trabajador dignificado es un trabajador bien retribuido, por eso hay que volver a retomar esta cuestión y seguir avanzando, ya que los salarios del profesorado de nuestra comunidad vuelven a estar por debajo de la media nacional", ha explicado García.

Del mismo modo, CSIF-A ha calificado de "imprescindible" el hecho de que el profesorado de la educación pública andaluza cuente con un sistema de carrera profesional, que está vetada para el profesorado en Andalucía "a pesar de que viene contemplada y recogida en las leyes de Educación tanto nacional como autonómica".

"La existencia de carrera profesional docente debe ser un incentivo tanto para el profesorado que ya está dentro del sistema como para los futuros profesionales", ha indicado García, quien ha añadido que "el docente debe tener un reconocimiento a su implicación en planes, proyectos y programas educativos, en la innovación metodológica, así como en la formación que lleve a cabo, entre otras cuestiones.

Para CSIF, "lamentablemente esto no se hace en la comunidad andaluza, lo que supone una discriminación respecto a los profesionales de otras comunidades y por eso es más que necesario que se adopten medidas en este sentido". Por ello, la Central Sindical ha señalado que el pacto suscrito el pasado mes de julio por la Administración y las organizaciones sindicales incluye, entre otras cuestiones, la implementación de la modalidad telemática para tareas como las reuniones de claustros, de equipos docentes, de equipos técnicos, elaboración de materiales curriculares, y que entrará en vigor en el curso 2025/2026 que ahora comienza, siendo efectivo para todos los centros educativos.

La reducción de ratios y el incremento de recursos para la atención a la diversidad son otras de las medidas acordadas y que se pondrán en marcha de manera escalonada en los próximos cursos.

Este curso se incorporarán 2.528 efectivos y 130 especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje para mejorar la atención a la diversidad.

Asimismo, se apostará por la desburocratización de la labor docente, una reivindicación histórica de CSIF, que ha ejercido una prolongada e intensa presión sindical con el objetivo de aligerar la excesiva carga burocrática que recae sobre el profesorado.

"CSIF ha realizado numerosas acciones desde 2019 en este sentido y, entre ellas, hemos presentado un Plan de Choque contra la Burocracia, que incluye más de 100 medidas concretas para este fin y que han sido recogidas en gran medida en el pacto firmado", ha subrayado García.

Entre dichas acciones destacan, según la organización sindical, la simplificación de trámites, informes, protocolos y procedimientos para la eliminación de duplicidades, la homogeneización de documentación en Séneca, así como la mejora del rendimiento de esta plataforma educativa en todas las etapas. Por último, la Central Sindical ha reafirmado su compromiso para seguir avanzando hacia un sistema educativo público "más fuerte e inclusivo" en Andalucía y con unas "condiciones dignas" para todos sus profesionales.