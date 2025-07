CSIF-A reprocha a la Junta que "cierre la puerta" a la gestión directa del servicio telefónico del 112

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reprochado este miércoles a la Junta de Andalucía que "cierre la puerta" a la gestión directa del servicio telefónico del 112 y, por tanto, a su juicio, "a la mejora de las condiciones laborales de los profesionales que sostienen un servicio esencial para la ciudadanía".

La organización ha hecho así referencia en una nota de prensa a las recientes declaraciones del consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, de quien dependen las competencias, en las que aseguraba que "la internalización iría en contra de la eficacia del servicio que presta el 112".

En este sentido, CSIF ha lamentado el cambio de postura del Gobierno andaluz respecto al rescate público de dicho servicio, cuando el partido actualmente en el poder apoyó en el Parlamento andaluz en 2016 una proposición no de ley (PNL) en la que se instaba a la Junta de Andalucía a adoptar las medidas necesarias para que la Administración prestase el servicio directamente.

Del mismo modo, CSIF ha recordado que dicha PNL reclamaba que la internalización se hiciese "a través de una de las agencias públicas existentes una vez vencidos los contratos y encomiendas en vigor" y que se accediera a los puestos de trabajo por "los procedimientos legales establecidos"; sin embargo, la Junta de Andalucía ha prescindido de incluir el servicio de gestión telefónica del 112 en la recientemente creada Agencia de Seguridad y Gestión Integran de Emergencia de Andalucía (Asema), a pesar de ser el primer eslabón de la cadena asistencial en caso de emergencia o desastre.

La central sindical ha recordado que lleva "años" reclamando a la Junta que asuma la gestión directa por los beneficios que esto supondría en cuanto al "ahorro a las arcas andaluzas y a la mejora de las condiciones laborales de las y los trabajadores"; sin embargo, la "falta de decisión" de la Administración "perpetúa la dependencia de empresas adjudicatarias y condena a la plantilla a seguir padeciendo la precariedad en la que trabaja".

En cuanto a las condiciones retributivas, CSIF ha señalado que el incremento llevado a cabo en los últimos años no responde a una mejora de convenio por parte de las empresas adjudicatarias, sino al ajuste conforme al IPC y a la equiparación entre centros, pues no se cobraba igual en todos. De igual manera, la organización ha lamentado que los trabajadores de sala cobran la "miserable cantidad de 1,90 euros la hora de nocturnidad", así como el plus de domingo es de 15,69 euros para los gestores y de 16,26 para los coordinadores.

CSIF ha apuntado que, aunque la justicia ya le dio la razón al denunciar que los profesionales que se acogen a una baja por incapacidad temporal dejan de cobrar los distintos complementos y perciben únicamente el salario mínimo establecido por convenio, esta situación se sigue produciendo. Este descuento supone, en algunos casos, el 33 % del salario.

Por último, se ha referido a las horas de trabajo para el personal de gestión telefónica del 112. Si bien es cierto que se ha pasado de 1.560 a 1.532, la bajada de 28 horas corresponde a las de formación, mientras que las de sala se mantienen en 1.500. Esta disminución responde a que la empresa adjudicataria no compensa los domingos y festivos trabajadores, una realidad que, a juicio del sindicato, debería reflejarse en la reducción de horas en sala.

Del mismo modo, cabe destacar que todavía hay categorías, como el personal técnico, que no están equiparadas. A este se le exige hacer 1.764 horas anuales y no las 1.500 a las que hace referencia la Administración como mejora laboral. Incluso en esta misma categoría y con el mismo salario, hay técnicos que hacen 1.764 horas al año y otros 1.700 e, incluso, personal técnico que no hace guardias y otros que tienen que hacerlas durante seis meses sin que se contabilicen esas horas.