CSIF solicitará a Gavira una reunión para tratar los problemas que sufre la Administración de Justicia en Andalucía

Imagen de archivo de un manifestante de CSIF. - Alberto Ortega - Europa Press

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha informado de que solicitará una reunión urgente al nuevo consejero del ramo, Manuel Gavira, tan pronto como tome posesión de su cargo, para tratar los problemas que sufre la Administración de Justicia.

Según ha informado CSIF en una nota, el presidente de CSIF Justicia Andalucía, Diego Díaz, ha considerado "absolutamente imprescindible" situar en el centro del debate la necesidad de reforzar el servicio público de la Justicia y va a reclamar a Gavira "un compromiso firme para mejorar la situación de la Administración, las condiciones de sus profesionales y, por ende, el servicio esencial que se brinda a la ciudadanía".

En este sentido, CSIF va a trasladar a quien ostentará la cartera de Justicia la urgencia de reforzar las plantillas de los Cuerpos Generales para acabar con el déficit estructural del personal en los órganos judiciales, que se ha visto agravado con el caos organizativo en la implantación de los Tribunales de Instancia.

Asimismo, Díaz ha señalado que en dicho encuentro --espera sea lo más pronto posible-- abordará el colapso tecnológico en los órganos judiciales andaluces, "uno de los problemas más acuciantes en la actualidad". Tal y como ha manifestado CSIF en numerosas ocasiones, el sistema @driano "es un obstáculo estructural para el funcionamiento de la Justicia en Andalucía". Lejos de cumplir su objetivo de modernización, las incidencias --casi diarias-- provocan la paralización del trabajo en los juzgados y generan retrasos, inseguridad jurídica y un perjuicio directo a la ciudadanía, ya que "esta situación no es puntual, sino un problema crónico que se ignora por parte de la Administración".

Por otro lado, el sindicato ha considerado "inaplazable" la apertura de un proceso real de negociación con las organizaciones sindicales para la reactivación del teletrabajo y la aplicación de criterios objetivos en la cobertura de plazas por personal interino para que sus nombramientos no se demoren en el tiempo con los consecuentes perjuicios en el normal funcionamiento de la Justicia.

En consecuencia, CSIF demandará al futuro nuevo consejero una apuesta decidida por la mejora de la calidad del servicio público de Justicia, una cuestión que "irremediablement"e pasa por ofrecer unas condiciones "dignas" a su personal para que no tenga que realizar su labor diaria con "la sobrecarga y las deficiencias técnicas que sufren hoy en día".

Igualmente, este esfuerzo debe verse reconocido mediante la ejecución inmediata del preacuerdo sindical sobre productividad en los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia, derivado del acuerdo alcanzado a finales de 2025 en la Mesa General de Negociación de la Junta de Andalucía. Para ello, resulta necesario que dicho preacuerdo sea elevado durante este mes de julio a la Mesa Sectorial de Justicia, dando así continuidad al calendario de pagos comprometido con las organizaciones sindicales.

Al hilo, ha explicado que "se trata de una reivindicación inaplazable si se tiene en cuenta que, durante la presente legislatura, Andalucía ha pasado de ocupar el cuarto puesto en el ámbito nacional a situarse en el último lugar en materia retributiva". Los funcionarios de Justicia andaluces son "los peores remunerados a día de hoy, algo inaceptable teniendo en cuenta que soportan una de las mayores cargas de trabajo y litigiosidad del país", ha subrayado Díaz.

Por todo ello, CSIF ha subrayado que "la Administración de Justicia andaluza requiere de personal suficiente, medios adecuados y una organización eficaz, y no de parches puntuales que no sirven para afrontar de lleno la reforma que es necesaria desde hace años".