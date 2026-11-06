CTA lanza una nueva plataforma digital para conectar soluciones y necesidades en gestión sostenible del agua

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) ha lanzado Sollagua Nexus, una nueva plataforma digital concebida para conectar capacidades, necesidades y oportunidades de colaboración entre los distintos agentes vinculados a la gestión sostenible del agua en España, Portugal y Francia.

Según ha informado CTA en una nota, desarrollada en el marco del proyecto europeo Sollagua, cofinanciado por el Programa Interreg Sudoe, la herramienta multilingüe está dirigida a empresas y proveedores tecnológicos, administraciones públicas, centros de investigación y universidades, entidades gestoras del agua, organizaciones del sector ambiental, usuarios finales interesados en soluciones de reutilización del agua y otros agentes vinculados a la iniciativa.

Su objetivo es facilitar el contacto entre organizaciones de los tres países, identificar complementariedades y favorecer nuevas colaboraciones entre territorios, sectores y entidades.

Uno de los principales elementos de Sollagua Nexus es su sistema de Demandas y Ofertas, diseñado para facilitar procesos de matchmaking entre los usuarios registrados. A través de la sección de Demandas, las organizaciones pueden publicar necesidades concretas relacionadas con la reutilización de agua regenerada, la gestión sostenible del agua, las soluciones basadas en la naturaleza u otros ámbitos afines. Una vez validadas, estas demandas quedan visibles para otros usuarios, que pueden presentar ofertas en respuesta.

Por su parte, la sección de Ofertas permite a empresas, entidades y profesionales mostrar sus capacidades, servicios, tecnologías, experiencia o soluciones disponibles, tanto para responder a una demanda concreta como para dar visibilidad a su conocimiento y propuesta de valor.

Cuando se produce una conexión entre una Demanda y una Oferta, los usuarios pueden comunicarse a través del chat interno disponible en sus perfiles para intercambiar información adicional, resolver dudas y explorar posibles vías de colaboración.

ALIANZAS TRANSFRONTERIZAS

Además de conectar necesidades y soluciones, Sollagua Nexus está concebida como un espacio de networking y construcción de comunidad entre los actores del ecosistema del agua de España, Francia y Portugal.

La plataforma busca favorecer nuevas relaciones entre organizaciones de distintos territorios y sectores, impulsar el intercambio de conocimiento y dar continuidad a las conexiones generadas en torno al proyecto más allá de colaboraciones puntuales. Para ello, incorpora un Foro en el que los usuarios pueden plantear preguntas, compartir información e iniciar conversaciones abiertas con otros miembros de la comunidad.

Por último, también dispone de una sección de Noticias y publicaciones técnicas, que reúne noticias, estudios, informes, entregables y otros resultados generados durante el desarrollo de Sollagua, contribuyendo a difundir y poner en valor el conocimiento generado por el proyecto.