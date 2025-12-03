CTA organiza un foro en NISE Sevilla 2025 para promover la innovación en la industria andaluza

Congreso New Industry in Southern Europe (NISE), organizado por la Consejería de Industria, Energía y Minas en Fibes (Sevilla). - CTA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) ha celebrado este miércoles un Foro CTA de Innovación para promover la innovación en la industria en el marco del congreso New Industry in Southern Europe (NISE), organizado por la Consejería de Industria, Energía y Minas en Fibes (Sevilla).

El director Económico-Financiero de CTA y Adjunto a la Dirección General, Leonardo Bueno, ha señalado en una nota que "la industria andaluza ha evolucionado en las últimas décadas desde un modelo tradicional hacia un tejido más diversificado" y ha afirmado que Andalucía "puede reforzar su competitividad industrial y avanzar hacia un modelo más sostenible, tecnológico y orientado a mercados internacionales", pero, a su juicio, "en el epicentro de esta revolución industrial andaluza tiene que estar la innovación: una apuesta firme, bien planificada y sostenida por la I+D+i, en la que CTA puede ser el compañero de viaje perfecto".

Además, Bueno ha apuntado que NISE promete ser "un lugar referente para la industria andaluza, un lugar de encuentro y detección de alianzas y nuevas oportunidades". Por su parte, la directora de RRII y Comunicación de CTA, Vanessa Moreno, ha presentado el Observatorio 'Objetivo Innovación: reactivando el motor de Europa', publicado en colaboración por CTA con motivo de su 20ª Aniversario en colaboración con la APD.

Moreno ha explicado que el documento ofrece "una visión multidimensional sobre cómo la innovación puede y debe ser el eje vertebrador de una Europa más fuerte, sostenible y competitiva".

El Observatorio ha recopilado más de 45 colaboraciones de algunas de las mentes más influyentes y preclaras del panorama nacional vinculado a la innovación y el desarrollo tecnológico: ministras, consejeros, presidentes y altos directivos y directivas de empresas, tecnólogos, gestores de innovación, emprendedores, especialistas jurídicos y consultores en propiedad industrial e intangibles, entre otros.

También ha participado en el encuentro el director de Economía y finanzas de la Fundación Cotec, Aleix Pons, quien ha mantenido una conversación con el director Técnico de CTA, Fabián Varas, para reflexionar sobre "la importancia de la innovación como palanca de crecimiento industrial".

Además, el director Técnico de CTA ha moderado una mesa redonda sobre casos de éxito de industrias innovadoras miembros de esta fundación, en el que participaron Mario Gutiérrez, investigador en Fertinagro Biotech; Juan Antonio Sanz, R&D Project Manager en Hitach; Consuelo Trillo, responsable de Gestión de I+D en Laboratorios Farmacéuticos Rovi; y Arturo Enguix, Corporate Manager R&D formulation en Persán.

ACERCA DE NISE SEVILLA 2025

NISE Sevilla 2025, New Industry in Southern Europe, es la feria internacional de referencia para la nueva industria ecológica y digital. Celebrada los días 2 y 3 de diciembre de 2025 en Fibes, Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, este evento híbrido (congreso-exposición) reunirá a las empresas líderes del sector industrial de la zona sur de la Península Ibérica.

Promovida por la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, la Red de Ciudades Industriales de Andalucía*y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, y la organización de la Federación de Empresarios del Metal, Fedeme, NISE Sevilla 2025 abordará los retos y oportunidades de una industria más competitiva y sostenible.

Patronato de CTA CTA también celebró ayer su Patronato, máximo órgano de gobierno de esta fundación, en el marco de NISE, donde revisó la actividad de la Fundación en 2025, año en el que esta fundación concedió 8 millones de euros en incentivos a 39 proyectos de I+D+i empresarial, que movilizarán más de 19,49 millones de euros en innovación.