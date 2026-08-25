La cuantía de la pensión media en Andalucía asciende a 1.237,65 euros en agosto, un 5% más que hace un año

Archivo - Personas mayores caminando. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones abonadas por la Seguridad Social a lo largo de este mes de agosto ha alcanzado las 1.738.195 nóminas en Andalucía, con un importe medio de 1.237,65 euros, un 5% más que hace un año, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes día 25.

De todas las categorías, la pensión de jubilación, que ha ascendido a 1.431,92 euros, ha sido cobrada por 1.032.829 personas, mientras que la de incapacidad permanente se ha abonado a 228.439 personas, por un importe de 1.170,16 euros, según se detalla en un comunicado difundido este martes por la Delegación del Gobierno en Andalucía.

El importe de las pensiones de viudedad se situó en los 907,42 euros para 395.643 perceptores; las denominadas a favor de familiares ascendieron a los 786,4 euros, y se ha ingresado a 12.783 perceptores, mientras que las de orfandad se han abonado a 68.501 beneficiaros, por importe de 525,26 euros.

En el marco nacional, la Seguridad Social ha abonado 10.535.869 pensiones a más de 9,5 millones de personas en la nómina de agosto, que asciende a 14.470,4 millones de euros este mes.

Este mes se han registrado 6,74 millones de pensiones de jubilación y más de 2,3 millones de pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social, 1,06 millones de pensiones de incapacidad permanente, 336.336 de orfandad y 46.928 en favor de familiares.

PENSIONES MEDIAS

La pensión media del sistema de la Seguridad Social es de 1.373,44 euros este mes, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión, es decir, jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares.

La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas, se sitúa en 1.574,9 euros mensuales, un 4,5% más que en agosto de 2025.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación del Régimen General de la Seguridad Social es de 1.733,7 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.062,1 euros.

En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 3.004,9 euros, y de 1.739,9 euros en el Régimen del Mar. La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.707,2 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de julio.

En cuanto a la pensión media de viudedad, en agosto alcanzó los 976 euros al mes, han informado también desde el Gobierno central.

NÓMINA Y PENSIONES POR CLASE

De la nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social --14.470,4 millones de euros--, tres cuartas partes corresponden a pensiones de jubilación. En concreto, estas pensiones suponen el 73,4% de la nómina, 10.625,9 millones de euros.

A pensiones de viudedad se han destinado 2.288,6 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.331,4 millones; la de orfandad, a 185,7 millones de euros, y la de prestaciones en favor de familiares, a 38,7 millones.

CRECEN LAS JUBILACIONES DEMORADAS

Hasta agosto de 2026, se han registrado 218.325 nuevas altas en pensiones de jubilación, de las que un 11,8% fueron jubilaciones demoradas voluntarias, lo que supone siete puntos más que las altas registradas en 2019.

Como consecuencia del retraso voluntario del momento del retiro y la menor anticipación, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,4 años, cuando en 2019 era de 64,4.

En ese punto, desde el Gobierno ponen de relieve que en 2022 entraron en vigor nuevos incentivos para la demora en el acceso a la jubilación y se reconfiguró el marco legal de la jubilación anticipada. Además, el 68,6% de los nuevos jubilados accedieron con edad ordinaria (149.863).

La media de tiempo de resolución de los expedientes en julio --último dato disponible-- fue de 7,46 días en el caso de la pensión de jubilación, y de 8,75 días en el caso de las pensiones de viudedad. El plazo máximo de resolución en estos procedimientos, según el RD 286/2003 del 7 de marzo y el RD 1192/2021, de 3 de agosto, es de 90 días tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad.

De igual modo, en agosto, 1,66 millones de pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género; en concreto, 1.661.580, de las que un 70,25% de sus titulares son mujeres (1.167.284). El importe medio mensual de este complemento de la pensión es de 76,8 euros.

Del total de pensiones complementadas, el 23,6% corresponde a pensionistas con un hijo (391.640); el 50,8% a beneficiarios con dos hijos (844.607); el 17,5% lo perciben con tres hijos (291.346) y, por con cuatro o más hijos, el 8,1% (133.971).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 36,9 euros al mes por hijo, tras la revalorización aplicada en 2026. La solicitud debe realizarse "en el momento en el que se solicita la pensión", precisan desde el Gobierno.

CLASES PASIVAS

Por otra parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.769,85 millones de euros en el mes de julio, que es el último dato disponible. Esta cifra supone un aumento de 98,26 millones de euros respecto a la del año anterior, un 5,9% más.

El número de pensiones en vigor fue de 740.102, que son 14.986 más que en el mismo mes del año anterior (2,1% de variación anual). Este tipo de pensión lo reciben 719.977 pensionistas.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

La aplicación 'eSTADISS', ubicada en la dirección web 'http://run.gob.es/estadiss', permite obtener información estadística en materia de pensiones de la Seguridad Social, con selección de los parámetros que resulten de interés y posibilidad de exportar los resultados en distintos formatos.