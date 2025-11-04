Cuatro de los 100 españoles más ricos de 2025 son andaluces, según Forbes

Francisco Martínez Consentino en los Premios Empresariales del Sur de España, Premios PEC organizados por la Asociación de Empresarios del Sur de España, CESUR. (Imagen de archivo). - EUROPA PRESS

Un total de cuatro andaluces se sitúan entre los 100 españoles más ricos, según el ranking de la lista de 'Los 100 españoles más ricos' de Forbes España. En concreto, el propietario del grupo Mayoral, Manuel Domínguez de la Maza; el dueño de el negocio familiar de construcción Consentino, Eduardo Francisco Martínez; el propietario de InversionesNoga, Nicolás Osuna; y el presidente de la sociedad Angustias y Sol S.L, Santiago Domeneq.

Así, Domínguez de la Maza se mantiene en el número 41, siendo el primer andaluz de la lista. El hijo del fundador Rafael Domínguez de Gor, es director general, CEO y administrador de Mayoral SAU, la empresa familiar de ropa de niños. Es, además, uno de los dueños del holding familiar Indumenta Pueri, matriz de Mayoral y con participaciones en Adolfo Domínguez, Laboratorios Rovi, Unicaja y otras empresas, con un patrimonio neto por encima de los 1.300 millones de euros.

Por otro lado, Martínez y sus hermanos son dueños del grupo Cosentino, empresa dedicada a la construcción, que se cuela en el puesto 78. La empresa patrimonial de Eduardo es Entorno del Faro, a través de la cual controla el 40% de Surister del Arroyo SL y de Banica Grupo de Inversiones SL, ubicada en Macael. Fue en esta localidad donde sus padres fundaron el negocio familiar vendiendo mármol. Cuenta con un patrimonio de 650 millones.

En tercer lugar, Osuna se incorporó a la lista Forbes en 2024, gracias a una fortuna que superaba los 400 millones de euros, en esta ocasión se ha situado en el puesto 91. Se trata del "mayor terrateniente de Andalucía y uno de los mayores tenedores de activos inmobiliarios del país", gestionados a través de Nogarent SL, sociedad de la cual es administrador. Es el dueño de la Inmobiliaria Osuna y también del grupo de Hoteles Center, una cadena hotelera de lujo, y cuenta con un patrimonio neto de 500 millones de euros.

Por último, Domecq es miembro de una de las familias "más emblemáticas de Jerez", y gestiona su fortuna a través de Angustias y Sol, sociedad que concentra sus actividades agroganaderas, vitivinícolas y de inversión. Mantiene una posición en Viscofan, donde controla cerca del 5% del capital. Ocupa el puesto 97 de la lista con un patrimonio de 450 millones de euros.

LOS MÁS RICOS DE ESPAÑA

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, su hija Sandra, Rafael del Pino, Juan Roig y Juan Carlos Escotet lideran las grandes fortunas españolas, según el ránking de la lista de 'Los 100 españoles más ricos' de Forbes España.

En concreto, la suma de las 100 fortunas españolas en 2025 asciende a los 258.870 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% respecto al pasado año.

Así, Amancio Ortega, el accionista mayoritario de Inditex, lleva más de una década encabezando esta clasificación, desde 2014, aunque este año su fortuna ha disminuido un 8,6% en comparación a 2024, debido, en parte, "a la desaceleración de las ventas y la ralentización del consumo en el primer semestre del año, a la espera de conocer el impacto de los aranceles impuestos por la administración estadounidense en el ejercicio final de año".

SANDRA ORTEGA, ÚNICA MUJER EN EL 'TOP-5'

Tras él se sitúa su hija Sandra Ortega -única mujer entre los cinco primeros puestos de la lista-, cuya fortuna también ha decrecido en 400 millones, hasta los 10.000 millones de euros. Por su parte, el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino y Calvo-Sotelo cierra el 'top 3', repitiendo 'podium' del año pasado, con una fortuna valorada en 8.000 millones de euros que se ha revalorizado un 11,8% desde 2024.

En el cuarto puesto se mantiene el presidente de Mercadona, Juan Roig, con una riqueza de 7.900 millones de euros, que crece un 36,6%, mientras que en el quinto puesto se coloca el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, con 6.200 millones de euros, un 55% más de patrimonio que el año pasado.

Lejos de las listas de 2023, cuando sólo había una mujer en el 'top-10' de las mayores fortunas, en esta edición hay tres, una menos que el año pasado, pero aún así, "próximas a la equidad con los hombres". Sandra Ortega sigue siendo la mayor fortuna femenina en España, pero la acompañan otras dos féminas.

Así, en el séptimo puesto global y en el segundo entre las mujeres se encuentra Hortensia Herrero, vicepresidenta de Mercadona, que acumula una fortuna valorada en 4.400 millones de euros, con lo que escala una posición en la lista de las 100 grandes fortunas de España con respecto a 2024.

En la octava plaza figura María Del Pino y Calvo Sotelo, hija del fundador de Ferrovial, con una riqueza valorada en 4.200 millones de euros, bajando una posición respecto al pasado año pero incrementando su patrimonio un 29,2%.

ENTRA EN EL 'TOP-10' EL EMPRESARIO DE CENTROS COMERCIALES TOMÁS OLIVO

De esta forma, las 10 fortunas españolas se completan con, en el sexto puesto, el empresario murciano propietario de General de Galerías Comerciales, Tomás Olivo, que ha tenido un incremento patrimonial de 1.900 millones, hasta los 4.600, subiendo seis puestos en el ranking desde el pasado año.

En el noveno puesto, por detrás de Hortensia Herrero y María del Pino Calvo-Sotelo, se coloca el presidente del grupo Iberostar, Miguel Fluxá Roselló, que asciende siete posiciones desde el número 16 con 3.300 millones de euros.

DESTACA LA SUBIDA DE LA FAMILIA RUBIRALTA

Por su parte, el mayor ascenso en el ranking lo protagoniza Jordi Rubiralta, propietario de la multinacional sanitaria de instrumentos de diagnóstico Werfen, que sube del puesto 89 al 43, debido al "crecimiento sólido de la firma, especialmente en el último año, cuando cerró con una facturación de 2.184 millones, un 4% más que el ejercicio anterior".

Asimismo, sus hermanos José Luis, Marc y Xavier Rubiralta protagonizan otras de "las grandes entradas este año", ya que los copropietarios de Werfen entran directamente en los puestos intermedios de la lista 48, 49 y 50 con un patrimonio individual de 1.100 millones cada uno.

Entre las novedades de esta edición destaca la incorporación de las hermanas Gloria y Leonor March Delgado, accionistas de Corporación Financiera Alba, que se colocan en la 69ª y 89ª posición respectivamente, con una fortuna valorada en 700 y 500 millones de euros cada una.

Igualmente, Abel Matutes y familia protagonizan otra de las incorporaciones en la lista, representando al sector turístico como propietarios de Palladium, en la 86 posición, con una fortuna valorada en 600 millones. Por último, Joaquín Molins Lopez-Rodó y familia, accionista de Cementos Molins, entra en el puesto 77, con un patrimonio de 655 millones.

MADRID SE CONSOLIDA COMO EL TERRITORIO CON MÁS FORTUNAS

En cuanto a la distribución territorial de la riqueza, la Comunidad de Madrid se consolida como el territorio con más fortunas en esta lista de Forbes, con un total de 29, tras acumular una riqueza de 46.778 millones de euros, con un patrimonios menos que en 2024 pero un aumento del 13,2%.

Por detrás se sitúa muy cerca Cataluña con un total de 28 fortunas, dos más que el año pasado, y una riqueza conjunta de 29.723 millones, mientras que Galicia sigue siendo la región que más riqueza acumula con un total de 129.850 millones de euros, gracias al 'efecto Ortega'. De hecho, sumando sólo la riqueza del 'clan Ortega', unos 119.900 millones, esto es más que el PIB que generó la Comunidad de Galicia en 2024, unos 77.356 millones de euros.

Siguiendo la línea de 2024, la Comunidad Valenciana, que cuenta con cinco millonarios, continúa aumentando su riqueza, de 12.464 millones a 16.172 millones, gracias a la "buena salud económica" de empresas como Naviera Boluda o Mercadona.