Resultado de la operación Basura - CNP

JAÉN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Andújar (Jaén) a cuatro personas, con edades comprendidas entre los 45 y los 50 años, como presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado a la comisión de robos con fuerza en las cosas y delitos contra la salud pública.

Con esta intervención, enmarcada en la denominada operación Basura, los investigadores han logrado esclarecer un total de siete delitos contra el patrimonio cometidos en el municipio.

La investigación se inició el pasado mes de septiembre tras detectarse un incremento en las denuncias por robos con fuerza en las cosas en la localidad.

Los agentes comprobaron que el modo de actuar coincidía con el de personas conocidas por los investigadores que ya acumulaban un gran número de detenciones anteriores por hechos similares. Ante esta situación, se diseñó un dispositivo policial específico para frenar la actividad delictiva.

En el transcurso de las indagaciones, los agentes localizaron una cochera que el grupo utilizaba como almacén para ocultar los objetos robados. Asimismo, constataron que este espacio era empleado como un punto activo de venta de sustancias estupefacientes y como fumadero para los clientes que adquirían allí la droga.

Tras obtener la autorización judicial, la Policía Nacional llevó a cabo dos registros, uno el de la cochera y otro el de un domicilio particular. En el interior de la cochera se intervinieron diversos útiles destinados a la venta y consumo de drogas, logrando clausurar este punto de venta de estupefacientes. También se recuperaron numerosos efectos procedentes de los robos, así como prendas e instrumentos utilizados para cometer los delitos.

Durante esta fase del operativo se procedió a la detención de dos personas. A una de ellas le constaba una orden judicial en vigor que le prohibía residir en Andújar, motivo por el cual aprovechaba la noche para participar en los robos y posteriormente se ocultaba en el domicilio registrado. Al percatarse de la presencia policial en la vivienda, este sospechoso intentó zafarse de los agentes y huir del lugar, aunque fue interceptado.

La operación continuó abierta al tenerse constancia de la participación en el grupo de dos mujeres que solían actuar en las inmediaciones del mercadillo municipal que se celebra los martes. Los agentes establecieron un dispositivo con el que localizaron el vehículo que utilizaban para desplazarse entre diferentes localidades para delinquir.

Los policías observaron cómo las sospechosas se aproximaban al coche y cogían las llaves --las cuales ocultaban en el exterior del propio vehículo-- para guardar una cartera que acababan de sustraer.

Los cuatro detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad con cargos. No obstante, a uno de los implicados se le ha impuesto una medida de destierro de la localidad de Andújar. La Policía Nacional mantiene la operación abierta y no descarta que se produzcan nuevas detenciones de otros integrantes del grupo criminal.