Cuatro detenidos por organizar peleas clandestinas en las que murió un drogodependiente en Granada

La Policía Nacional detiene a cuatro personas como responsables de las peleas clandestinas que se cobraron la vida de un drogodependiente en Granada - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha culminado la segunda fase de la operación GANT en Granada con la detención de cuatro personas presuntamente implicadas en la organización de peleas clandestinas entre personas en situación de extrema vulnerabilidad, en una de las cuales falleció un drogodependiente.

La investigación se inició el pasado 12 de septiembre de 2026, cuando se alertó a la Policía Nacional sobre una pelea en plena vía pública que había dejado a uno de los contendientes inconsciente en el lugar. Se trataba de un varón de nacionalidad argelina y 43 años de edad, quien vivía en situación de indigencia tras haber abandonado prematuramente un programa de deshabituación en un centro especializado.

Gracias a las primeras indagaciones de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana se averiguó que el estado de la víctima se debió a que esta, durante la pelea, recibió un puñetazo en la cabeza, ocasionándole un traumatismo craneoencefálico severo y un derrame cerebral grave con daño neuronal grave, lo que posteriormente le causaría la muerte. Todo ello desencadenó un plan de choque, iniciado el 22 de septiembre, que supuso el despliegue de caballería, UIP, UPR y medios aéreos en la zona.

A partir de ese momento, el Grupo de Homicidios asumió la investigación. Gracias a la colaboración ciudadana, a las pesquisas orientadas a localizar testigos y a la recopilación de numeroso material videográfico, los investigadores lograron identificar a los responsables.

El estudio de las grabaciones y los testimonios confirmó que el otro contendiente y autor material del homicidio era también una persona en situación de exclusión social: un varón nacionalizado de unos 24 años, consumidor habitual de sustancias estupefacientes y sin hogar, sobre el que ya pesa una medida de prisión provisional.

Dadas las circunstancias de las víctimas, no se descarta que la aporofobia --el rechazo, la aversión o el desprecio hacia las personas en situación de pobreza-- pudiera estar detrás de los hechos. Esta motivación, de confirmarse, podría constituir una circunstancia agravante por delito de odio, contemplada en el Código Penal.

Según la Inspectora, jefa del Grupo de Homicidios: "La mayor dificultad de la investigación radicaba en la casi nula colaboración recibida por parte de víctimas y testigos. Además, el lugar de los hechos, el polígono Norte, no ofrece facilidades a la hora de recabar información. Se trata de unos hechos inhumanos que se aprovechaban de la necesidad absoluta de gente sin ningún tipo de protección. Se movilizaron todos los medios disponibles en la Policía Nacional para resolverlo".

SEGUNDA FASE: DESARTICULACIÓN DE LA RED DE PELEAS ILEGALES

Tras la detención del autor material de los hechos, se inició una segunda fase por el grupo investigador de la UDEV, tendente a identificar plenamente a aquellas personas detrás de la organización, arbitraje y control de las peleas y, en última instancia, responsables de la integridad física de los participantes y promotores de la situación vejatoria a la que los contendientes eran sometidos, de cuya adicción, presuntamente, se aprovechaban para instigarlos a pelear.

Durante el transcurso de esta fase, se pudo confirmar que la pelea en la que la víctima pierde la vida no resulta un hecho aislado, sino que tanto la víctima como el autor ya habían participado previamente en otros encuentros de idéntica naturaleza.

La operación se ha saldado con la detención de otras cuatro personas como presuntas autoras de un delito de homicidio y un delito contra la integridad moral, poniendo fin a una red de peleas clandestinas que se aprovechaba de personas en extrema vulnerabilidad.