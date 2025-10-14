Cuatro detenidos por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal en el barrio de Fátima de Córdoba

Drogas y material intervenido en la operación desarrollada el día 9 de octubre en el barrio de Fátima de Córdoba. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a cuatro personas como presuntas autoras de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, en el marco de una operación antidroga desarrollada el día 9 de octubre en el barrio de Fátima.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, la investigación policial se inició meses atrás, cuando los agentes detectaron que en una vivienda de dicho barrio se estaría llevando a cabo una actividad ilícita de compraventa de sustancias estupefacientes. Fruto de las pesquisas se obtuvo la pertinente autorización judicial para efectuar una entrada y registro en el domicilio investigado.

Como resultado del dispositivo policial llevado a cabo, los agentes intervinieron 66 gramos de hachís en forma de placa compactada, varias bolsas con monodosis de droga preparada para su venta, tres navajas, diversos útiles destinados a la manipulación de la sustancia y 280 euros en efectivo.

Los cuatro detenidos, tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quedaron en libertad con cargos.