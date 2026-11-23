Archivo - Sevilla.-Sucesos.-Retenciones en la A-49 de entrada a Sevilla por el puente festivo y un vehículo incendiado en Camas - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 20 años han resultado heridos tras salirse su coche de la carretera en La Malahá (Granada), según ha informado el 112 perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El accidente de tráfico ha ocurrido en la carretera A-338, sobre las 21,15 horas de la noche del domingo. Un ciudadano alertó al 112 de suceso, e indicaba que el vehículo se había salido de la carretera y que había personas que precisaban asistencia sanitaria.

La sala coordinadora activó a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 que confirmó el traslado al Hospital de San Cecilio de cuatro hombres: dos de 19 años, uno de 18 y otro más de 20.