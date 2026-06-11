Cuatro parlamentarios del PSOE de Jaén toman posesión de sus escaños con el fin de "trabajar con más fuerza que nunca"

JAÉN 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro parlamentarios socialistas andaluces de la provincia de Jaén han tomado posesión este jueves de sus escaños en la sesión constitutiva de la nueva legislatura autonómica. Según ha indicado el PSOE, Lo han hecho "con la firme intención de trabajar por Jaén con más fuerza que nunca, de batirse el cobre en la defensa de los servicios públicos y de ser un aliado para las familias y las clases medias y trabajadoras".

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, que ha asistido a la sesión plenaria, garantizó que el Grupo Parlamentario Socialista "mantendrá una acción constante para que la provincia reciba las inversiones y los recursos que necesita" frente a una Junta de Andalucía "que desgraciadamente lleva 8 años desaparecida" en esta tierra, así lo ha recogido la formación en una nota.

"Vamos a desplegar una oposición útil y constructiva, que ponga encima de la mesa los proyectos que la provincia requiere para poder crecer en todos los ámbitos. Reivindicaciones a las que no vamos a renunciar y que van a ser nuestra bandera en estos años, como la defensa a ultranza de la sanidad pública, la construcción de la Ciudad Sanitaria, las autovías pendientes o las áreas logísticas", ha expuesto Latorre.

Asimismo, el socialista ha asegurado que "la defensa de la Universidad de Jaén no admite descanso", por lo que los parlamentarios socialistas "van a estar muy vigilantes" para que el presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, "no insista en su agresión a esta institución pública".

Finalmente, Latorre ha indicado que la obsesión del Grupo Socialista será "llevar la voz de la calle" al Parlamento, trasladando a la Cámara las principales preocupaciones y demandas de la ciudadanía, por lo que avanzó que los parlamentarios "van a estar en contacto permanente con los colectivos, las asociaciones y los agentes sociales y económicos".