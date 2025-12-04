Cuatro personas hospitalizadas por un incendio de vivienda en Córdoba

Camión de Bomberos de Córdoba capital. - 112

CÓRDOBA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado afectadas y han precisado evacuación hospitalaria tras el incendio de una vivienda registrado a primera hora de la mañana de este jueves en Córdoba, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Varios vecinos han llamado a las 6,40 horas al 112 informando de un incendio en una vivienda en la calle Profesor Lucena Conde, en un tercer piso. Según los alertantes, se había acumulado mucho humo y varias personas han resultado afectadas.

Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de Córdoba, agentes de la Policía Nacional y Local y servicios sanitarios de la Junta.

En total, los servicios sanitarios han atendido a cinco personas, cuatro de las cuales han necesitado posterior traslado hasta el Hospital Reina Sofía. Todos ellos han sido evacuados en ambulancia convencional y en principio su estado de salud no reviste gravedad.

Los Bomberos del Parque del Granadal han sofocado el incendio que ha motivado la evacuación de los vecinos del bloque durante la intervención de los efectivos. La vivienda ha quedado gravemente dañada.