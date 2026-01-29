Cuatro personas sorprendidas por el desbordamiento de un arroyo en Iznalloz (Granada)

Vivienda derrumbada en Iznalloz (Granada) - POLICÍA LOCAL DE IZNALLOZ

GRANADA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El desbordamiento de arroyos a causa del temporal ha provocado un incidente este jueves en Iznalloz (Granada), donde el 112 ha atendido esta mañana una solicitud de rescate para cuatro personas que estaban encima de una furgoneta en Los Retamales, en el arroyo de Cañada Hermosa.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos y la Guardia Civil, aunque finalmente las personas han podido salir por sí mismas y no han requerido rescates, según detallan desde el 112.

También este jueves, la Policía Local de Iznalloz ha informado de que se ha producido el derrumbe de una vivienda en la zona situada entre el Ayuntamiento y el Parking de Faragüit por lo que se ha pedido a los vecinos que no se acerquen a la zona por seguridad.

Por su parte, en Monachil, donde se asienta la estación de esquí de Sierra Nevada, la Policía Local ha informado de que habrá corte de tráfico en la urbanización de Pradollano por trabajos de retirada de nieve de 22,00 a 7,00 horas. La estación granadina lleva cuatro días cerrada por el temporal.