Más de 53.600 citas suspendidas en Andalucía por la huelga, que afronta su segunda jornada con un seguimiento del 21,95%

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en una atención a medios en Marbella (Málaga). - ALEX ZEA / EUROPA PRESS

MARBELLA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El primer día de huelga de la segunda semana laboral completa de huelga de los profesionales sanitarios contra el Estatuto Marco se saldó en Andalucía con 53.651 actos médicos suspendidos, de los cuales 30.684 fueron en Atención Primaria y 22.967 en hospitales --dentro de estos, se incluyen 980 operaciones aplazadas--. Con estos datos, la huelga continúa este martes, con un seguimiento del 21,92% en la comunidad. Por provincias, en Almería, ha sido de un 25%; en Cádiz, 21,95%; en Córdoba, 14,04%; en Granada, 21,81%; en Huelva, 27,36%; en Jaén, 16,08%; en Málaga, 23,18% y en Sevilla, 24,34%.

Son los datos ofrecidos por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a Europa Press. En Marbella, el consejero Antonio Sanz ha vuelto a acusar a la ministra de Sanidad, Mónica García, de "dejación de responsabilidades muy grave" al no tener "ni un minuto" para sentarse a negociar con los sindicatos de los médicos en torno al Estatuto Marco. "Es un desprecio a los profesionales", ha acusado Sanz, que ha lamentado de nuevo la "soberbia y prepotencia" de la titular de Sanidad.

Sanz ha detallado en declaraciones a los medios el "impacto relevante" de la jornada de huelga de este pasado lunes: 53.651 actos sanitarios suspendidos, de los cuales 30.684 fueron en Atención Primaria y 22.967 en hospitales. Dentro de estos más de 22.900 actos en hospitales, 18.235 fueron consultas externas y 980 operaciones quirúrgicas. "Pero esto le da igual a la ministra", ha afeado el consejero, que ha reconocido que la administración autonómica está "muy preocupada" por las consecuencias de esta huelga.

El SAS ya aprobó para la primera huelga unos servicios mínimos que serán de aplicación durante las semanas de cada mes en las que están anunciados paros. Estos terminan en la semana del 15 al 19 de junio siempre y cuando no haya antes un acuerdo con el Ministerio de Sanidad. Así, en el caso de Atención Primaria, los centros en los que haya un SUAP (servicio de urgencias) y el horario coincida con el del SUPA "no tendrán servicios mínimos asignados, dado que la actividad de urgencias será cubierta en el SUAP, como se hace los sábados, domingos y festivos".

En los centros donde no se ubique un SUAP o éste tenga un horario de apertura diferente al consultorio "se designará como servicio mínimo un médico para la atención exclusiva a la urgencia durante el horario de apertura habitual del centro de Atención Primaria". Los centros que sean consultorios auxiliares "no tendrán servicios mínimos asignados". En atención hospitalaria, "se mantendrán todos los servicios que habitualmente se presten en domingo o festivo". "En urgencias, cuidados críticos y partos, se garantizará la actividad asistencial propia de un domingo o festivo". Los servicios "garantizarán el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades urgentes que se realicen en un domingo o festivo".

Además, deben realizar punciones ováricas para la obtención de ovocitos, hemodinámicas, diálisis, radioterapias, quimioterapias, cirugía oncológica y, "en general, actividades asistenciales y de soporte que garanticen la continuidad asistencial en este tipo de pacientes". En caso de hospitalizaciones, "debe garantizarse el tratamiento a pacientes que por su morbilidad requieran una asistencia inmediata, no superando el 50% de efectivos de un día laborable en jornada de 8,00 a 15,00 horas".

"Debe respetarse la programación funcional habitual de los quirófanos", a fin de "evitar la reprogramación de actividad impidiendo los efectos de la huelga". En los servicios de urgencias hospitalarias, los pacientes serán atendidos por la plantilla habitual de médicos de las unidades de urgencias hospitalarias de un fin de semana o festivo. Adicionalmente, "se podrá incrementar la dotación con un máximo de hasta el 50% de médicos que habitualmente haya un fin de semana o festivo". En servicios de urgencias hospitalarias que haya menos de tres MIR en la guardia, "no se establece ningún tipo de refuerzo".