Cuerpo anuncia la declaración de zona catastrófica para municipios afectados por la serie sísmica de Alhendín (Granada)

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, preside la reunión con los alcaldes de los municipios afectados por los seísmos - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado este miércoles que el Gobierno procederá a la declaración de zona afectada gravemente por emergencia de protección civil en los municipios que han sufrido las consecuencias de los terremotos registrados en la provincia de Granada desde el pasado 14 de agosto tras mantener una reunión con 18 alcaldes tanto de la capital como de los municipios donde más se han hecho patentes los daños causados por la serie sísmica de Alhendín.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente en Granada, donde también ha informado de que, tal y como ha explicado a los regidores, el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente de su Departamento, ya ha recibido unas 27.500 solicitudes de indemnización, de las cuales "el 95% de ellas relativas a viviendas o comunidades de propietarios".

El titular de Economía ha estimado que "las solicitudes finales puedan estar en torno a las 60.000 una vez que se estabilice este número", teniendo en cuenta que el CCS recibe aproximadamente 2.000 nuevas solicitudes diarias. "El coste aproximado de la atención a través de la indemnización y de las ayudas a estas 60.000 solicitudes estaría por encima de los 100 millones de euros según lo estimado por el Consorcio de Compensación de Seguros", ha expuesto.

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